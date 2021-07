TV Drenthe zendt vanavond de documentaire 'Het Werelderfgoed van Johannes' uit

In 'Het Werelderfgoed van Johannes' gaat Holtrop samen zijn compagnon Kick Stokvis op zoek naar de sporen van Van den Bosch in 2021. Zo volgen ze een klas in het Gevangenismuseum in Veenhuizen. "Om het hele verhaal van Johannes van den Bosch met de ogen van vandaag te bekijken", zegt Holtrop. "Dat is een lijn in de documentaire, die komt telkens terug: hoe wordt dat verhaal van rond 1820 vandaag nog beleefd? Dus met die klas, vanuit Willemsoord met een motorclub, bij het graf van Johannes in Den Haag en we spreken een van zijn nazaten, Otto van den Bosch."

Van den Bosch

Holtrop legt kort uit wie Van den Bosch ook al weer was. "Nederland kwam begin negentiende eeuw uit de oorlog, Napoleon had Nederland verlaten en Nederland bleef berooid achter", begint hij. "Nederland was heel arm. De enige die het nog goed had, was de elite. En die elite had heel veel last van al die arme paupers om hen heen. Die elite had bedacht: daar moeten we wat mee, die trappen we de stad uit. Of zoals Johannes van den Bosch zei: Die brengen we naar andere plekken waar we ze verheffen tot maatschappelijk nuttige burgers die iets kunnen betekenen voor de samenleving." De Koloniën van Weldadigheid die Van den Bosch daarvoor stichtte staan op de nominatie om de Unesco Werelderfgoed-status te krijgen.

Hoewel zijn Maatschappij van Weldadigheid bedoeld was om de arme burgers aan een betere toekomst te helpen, sneed het mes van Van den Bosch aan twee kanten. Holtrop: "Laten we eerlijk zijn: de elite had last van de armoede, van rovers, van criminaliteit die wilden het ook voor zichzelf beter maken. Het is genuanceerder dan je vooraf zou denken."

'Het Werelderfgoed van Johannes' is vanavond om 19.11 te zien op TV Drenthe. Ook iets na 21.00 en 23.00 uur is de documentaire te zien.

Lees ook: