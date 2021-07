Situatie in Limburg maakt indruk op Drentse hulptroepen: 'Het is echt heel erg heftig'

Een dijk aan het Julianakanaal in Limburg is doorgebroken (Rechten: ANP/Remko de Waal)

De inwoners van het rampgebied in Limburg kunnen nog altijd alle hulp gebruiken. Waterschap Hunze en Aa's, sinds donderdagavond aan het werk in het zuiden van het land, verwacht voorlopig nog wel even in de getroffen regio actief te blijven.

Het water in de provincie gedraagt zich op dit moment 'erg grillig', stelde de voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord eerder vandaag vast. Er wordt niet meer gesproken van een hoogwaterpiek, maar van een langgerekt plateau met hoog water. Het is de vraag of de dijken dit waterpeil zo lang aankunnen.

Kritieke plekken

"Hulp is noodzakelijk en dus gaan wij gestaag door met ons werk. Er is vooral veel vraag naar de zandzakken", vertelt woordvoerder Cora Kuiper van Waterschap Hunze en Aa's. Naar het rampgebied zijn twee zandzakmachines en acht mensen gestuurd die de zandzakken vullen. "En onze vijf dijkinspecteurs zijn op verschillende plekken bezig met dijkinspecties en controles van kritieke plekken. Daarnaast werkt onze calamiteitencoördinator binnen het crisisteam vanuit het Waterschapshuis in Roermond."

Volgens Kuiper is er de hele nacht doorgewerkt. "Het is echt wel heel erg heftig. Het valt ook niet te zeggen hoe lang we nodig zijn. Zolang de hulpvraag blijft, gaan we op dezelfde voet verder. Misschien komen we op het punt terecht dat we onze mensen moeten vervangen en verse teams gaan inzetten."

Hectiek

De situatie in Limburg is voor het waterschap ongekend. Kuiper: "We hebben eerder eens in Duitsland geholpen, toen het hoogwater was in de Elbe. Daar waren we toen met enkele mensen en twee zandzakvulmachines. Maar de situatie in Limburg is veel heftiger, ook door de evacuaties. Onze mensen krijgen die hectiek echt wel mee."

