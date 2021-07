Zwieren, zwaaien en rondjes draaien kan na anderhalf jaar weer op de kermis in Emmen

Het is een half uur na de opening meteen al gezellig op de kermis. Exploitanten schreeuwen enthousiast de bekende deuntjes door hun microfoon, de muziek staat aan, en de attracties draaien. "Ja, het was wel eng ja", vertelt een jongen die net met zijn vrienden uit een spannende attractie komt. "Ik ging over de kop en werd helemaal door elkaar geschud."

Raar

Ook de kermisexploitanten zijn blij dat ze eindelijk weer mogen. "Ik vind het een hele rare gewaarwording", vertelt exploitant Chris Spelbrink die met een oliebollenkraam op de kermis staat. "Gewoon dat we dit anderhalf jaar niet hebben kunnen doen. En nu staat het er weer. Ik ben echt heel blij."

Voor de mensen die de kermis bezoeken voelt het weer als vanouds. "Het is gewoon de sensatie en de spanning die je voelt", zegt een van hen. Ook grootouders zijn naar Emmen gekomen met hun kleinkinderen. "De kleinkinderen zagen van een afstand al de draaimolen. Opa! Opa! Daar moeten we heen. Nou dan gaan we maar hè. En kijk nou hoe gezellig het is."

Een richting

Wel zijn er, uiteraard, maatregelen genomen om de verspreiding van corona tegen te gaan. En daar wordt ook op gehandhaafd. "We hebben een ingang, een uitgang en een rondgang", legt Spelbrink uit. De mensen lopen dus allemaal dezelfde richting op en hier op het eind hebben ze de keuze om naar buiten te gaan of om nog een rondje te doen.

In winkelstraten lopen mensen nog wel eens tegen elkaar in, maar hier niet. "We spreken de mensen er ook op aan als ze de verkeerde kant op lopen of als ze geen afstand houden", zegt Spelbrink. En wie denkt bij de uitgang naar binnen te gaan, heeft pech. Daar wordt je tegen gehouden door een beveiliger die je naar de ingang stuurt.

Bezoekers merken overigens weinig van de maatregelen. "Ach, we moeten een kant op lopen", zegt een meisje dat net uit een attractie komt. "En natuurlijk afstand houden, maar dat zijn ze ondertussen wel gewend." En ook niet onbelangrijk: gillen van angst, dat mag gewoon.

De kermis in Emmen staat er nog tot en met volgend weekend