Wandelaars genieten van muziek in de natuur tijdens Langs de Oevers van de Tijd

Het is de eerste editie van de nieuwe, muzikale wandeltocht. Het evenement wordt georganiseerd door café De Amer, Muziekcoöperatie Meppel en Poppunt Drenthe. De naam is afgekeken van het liedje Aan de oevers van de tijd van Spinvis, die regelmatig optreedt bij De Amer. Organisator Wouter van der Burg laat weten dat de artiest het goed vindt dat het evenement zo heet: "Ik hoop dat hij ook eens komt spelen op een volgende editie."

Wandelen, muziek luisteren en eten

In vier groepen wandelen de deelnemers langs drie geïmproviseerde concertlocaties in de natuur rondom Amen. Om de drie kilometer een andere artiest: de Drentse zangeres Tamar trapt af, gevolgd door pianist Job Roggeveen en de laatste stop is bij de tweekoppige band Opera Alaska. Bij De Amer wachten tenslotte twee foodtrucks en een barbecue en twee concerten in de achtertuin van het café: van zangeres Fleur en band Dawn Brothers.

Van der Burg heeft ervaring met het organiseren van evenementen als Into The Great Wide Open op Vlieland en andere festivals. Hij is blij dat er nu ook zoiets in Drenthe is: "Ik denk dat het goed is dat we hier cultuur, natuur en wandelen bij elkaar brengen. We hebben daar een perfecte provincie voor. De tijd is er rijp voor", doelt hij op de mogelijkheden die de versoepelingen van de coronamaatregelen bieden. "De cultuur verdient het."

Spannend

Toch was het spannend om na al die tijd weer een groot evenement te organiseren. Alle 120 kaartjes zijn uiteindelijk verkocht, maar dat spande er nog wel om: "Je zag na die persconferentie van vorige week dat de kaartverkoop stokte", vertelt Van der Burg. "Gelukkig kwam het vertrouwen weer terug en zijn we nu met een prachtig aantal. Dit biedt perspectief voor de toekomst."