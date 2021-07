Van der Mark kijkt uit naar Superbike-weekend: Op jacht naar 8e podiumplek in Assen

De trainingen van de WK Superbikes zijn op vrijdag, zaterdag wordt de eerste race verreden terwijl er zondag twee races op het menu staan: de sprintrace en race 2.

Het seizoen van de 28-jarige Rotterdammer verloopt tot nu toe eigenlijk wel zoals hij het had verwacht. "We hebben een paar mindere resultaten afgewisseld met goede en dat is heel logisch. De BWM M1000 RR (Van der Mark maakte afgelopen winter na vier jaar Yamaha de overstap naar het Duitse merk) heeft veel moeite met circuits waar veel en ook hard geremd moet worden, maar is juist heel sterk op vloeiende circuits zoals op Donnington Park en ook op het TT Circuit. Daarom kom ik zeker met een positief gevoel naar Assen."

Van de tien Superbike-races in Assen stond Van der Mark zeven keer op het podium

In de WK Superbikes reed Van der Mark tien races in Assen, waarvan hij er zeven op het podium stond. Of de huidige nummer 8 in de stand (102 punten achterstand op de leider in de WK-stand, zijn teamgenoot vorig jaar bij Yamaha: Toprak Razgatlioglu) ook dit jaar podium kan rijden in Drenthe is natuurlijk de grote vraag. "Laten we het hopen. Assen is in ieder geval één van mijn favoriete circuits."

35000 toeschouwers per dag

Net als bij de Jack's Racing Day zijn ook bij het WK Superbike van 23 tot en met 25 juli iedere dag 35.000 toeschouwers welkom op het TT Circuit. Na de aanscherping van de coronaregels, afgelopen zaterdag, mag tweederde van de totale tribune-capaciteit worden gebruikt. Het circuit in Assen heeft 55.000 vaste zitplaatsen.

Programma

Het Superbikeweekend in Assen begint vrijdagochtend om 09.45 uur met de eerste vrije trainingen. Op zaterdag en zondag start de racedag om 09.00 uur. De races van Van der Mark zijn zaterdag om 14.00 uur (race 1), zondag om 11.00 (Superpole-race) en om 14.00 uur (race 2).