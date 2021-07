Mitch Apau: 'Nu wachten op de handtekening? Ja, zoiets"

"Of het nu wachten is op de handtekening? Misschien wel ja.. Laten we hopen dat het goedkomt", aldus oud-verdediger van onder meer Ajax (jeugd), Veendam, RKC, Slovan Bratislava en Olimpija Ljubljana.

Over zijn twee weken bij FC Emmen is Apau content, al is er ruimte voor verbetering. "Maar al met al ging het wel goed eigenlijk, net als tegen Jong Ajax. Ik heb gedaan wat me werd opgedragen en ik heb geprobeerd om nog iets extra's te brengen in het aanvallende gedeelte. Dat is niet zozeer nieuw voor me, maar het is wel even weer wennen. In het buitenland is verdedigen gewoon verdedigen en hier is het én verdedigen en meedoen aan de bal.

'Winnen is altijd mooi en helemaal van Ajax'

Dat hij zijn debuut in het rood en wit van Emmen afsluit met een overwinning op de club waar het voor hem eigenlijk allemaal begon als jeugdspeler, maakte zijn proefperiode helemaal compleet. "Winnen is altijd leuk, vooral van Ajax. Dat is mooi meegenomen, zeker omdat we tonen dat we scorend vermogen hebben. En inderdaad, dat op mijn homeground. Ik woon een paar honderd meter verderop, achter de Arena."