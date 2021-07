Kunstroute Spaarbankbos: 'De dagelijkse wandeling wordt erdoor opgefleurd'

Bisschop nam samen met collega-kunstenaar Sejo Slingenberg het initiatief voor het project 'Buitenlucht'. Het is alweer de zesde editie van de tweejaarlijkse kunstroute. Net als tijdens eerdere edities van het kunstproject is een samenwerking aangegaan met Het Drentse Landschap. De kunstwerken worden vier maanden aan de natuur gegeven, waar alle weersomstandigheden vat op de werken krijgen en waardoor ze in de loop van de weken wellicht veranderen.

'Kunst kan overal'

"De dagelijkse wandeling wordt erdoor opgefleurd, je hebt nog eens wat anders te kijken", aldus Bisschop. De kunstenaars willen kunst voor iedereen dichtbij brengen. "Je hoeft niet naar een galerie. Kunst kan overal en je kan ook overal wat van maken."

Samen met de boswachter van Het Drentse Landschap is een korte wandelroute van twee kilometer door het bos uitgezet. De route start en eindigt op de parkeerplaats bij hotel/restaurant De Spaarbankhoeve. In De Spaarbankhoeve wordt kwetsbaar werk geëxposeerd van drie kunstenaars onder de naam 'Binnenlucht'.

Wandelbos

Het Spaarbankbos was ooit een nat heideveld. De Spaarbank in Hoogeveen kocht het terrein in 1890 als belegging en plantte er bos voor mijnhout in Limburg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er een Duits munitietransport in het bos ontploft. Die ontploffing heeft er voor gezorgd dat er een gat in het bos is geslagen en bomen vol kwamen te zitten met granaatscherven. De bomen waren hierdoor niet meer bruikbaar voor de houtproductie. De Spaarbank heeft er vervolgens een wandelbos van gemaakt. In de loop der jaren is het een bos geworden met een rijke flora en fauna. Sinds 2013 is het in eigendom van Het Drentse Landschap.