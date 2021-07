Duizendste bezoeker voor Muskee-tentoonstelling

De tentoonstelling 'Harry Muskee 80 jaar' in het C+B Museum in Grolloo heeft de duizendste bezoeker verwelkomd. Dita Duijndam uit Sappemeer kreeg van het museum bloemen en het boek 'Somebody will know someday'.

Zes weken geleden opende het museum de tentoonstelling die in het teken staat van het tachtigste geboortejaar van de bluesartiest.

De duizendste bezoeker was blij verrast met de aandacht. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt bij een bezoek aan een museum of zo. Ik vind het geweldig", liet Dita Duijndam met een brede lach weten. Ze bleek een echte fan te zijn. "Ik heb Harry Muskee in het verleden wel zien optreden en daarnaast luister ik graag naar de muziek van C+B. Ik had op de website al verschillende dingen over de expositie gezien en was ook al eens bij café Hofsteenge geweest. Ja, dan wordt het wel tijd om het museum eens te bezoeken."

Verrassing

Voor het bestuur van het C+B Museum is het een verrassing dat al na ruim vijf weken de duizendste bezoeker welkom kon worden geheten. De tentoonstelling is vanaf 10 juni voor het publiek geopend en niet de gehele week te bezoeken, maar van donderdag tot en met zondag.

"Het is heel fijn dat onze expositie zo goed wordt gezocht", zei conservator Sjoerd Looijenga zaterdagmiddag. "Er is heel veel animo, niet alleen vanuit het Noorden, maar vanuit het gehele land. Het blijkt dat deze tentoonstelling over het leven van Harry Muskee een schot in de roos is."

