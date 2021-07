ACV heeft met nieuwkomers Quispel en Spijkerman selectie rond

De selectie van de hoogst spelende Drentse amateurclub, ook komend seizoen getraind door Fred de Boer, telt 27 spelers. Het wordt voor De Boer zijn zesde achtereenvolgende seizoen. Eerder was hij ook al drie jaar hoofdtrainer van de Asser club.

Quispel

Spits Quispel (20 jaar) begon zijn loopbaan bij WKE en via vv Emmen kwam hij terecht in de jeugdopleiding van FC Twente. Toen hij daar afstroomde pikte FC Emmen hem op en bij die club speelde hij in het seizoen 2019/2020 nog drie keer (als invaller) in de eredivisie. Na dat seizoen verkaste hij naar Oberligaclub Oldenburg. Dat werd geen succes en nog voor het einde van het seizoen 2020/2021 meldde hij zich bij PEC Zwolle.

Spijkerman

De 21-jarige Spijkerman, die het best tot zijn recht komt op de flanken of achter de spits) begon zijn voetballoopbaan bij FC Assen, voordat hij naar de jeugdopleiding van FC Groningen ging. Daar speelde hij tot zijn 14e, waarna ACV zijn volgende club werd. Op zijn zestiende verruilde hij Assen voor Haren (Be Quick 1887). Vervolgens kwam hij terecht bij FC Emmen. Daar bleef hij één seizoen om te verkassen naar Jong Cambuur. Ook daar was het na een jaar weer voorbij. Spijkerman keerde terug naar Emmen om daar, vanwege de corona-problematiek, vooral te trainen met de Onder 21-selectie.

Start seizoen

Het nieuwe seizoen voor ACV begint op zaterdag 14 augustus in Hoorn, met de 1e voorronde in de strijd om de landelijke KNVB beker. Hollandia is dan de tegenstander.

De competitie start voor de Asser club een week later, op 21 augustus, met een uitduel tegen FC Lisse. Op 28 augustus is HSV Hoek de eerste opponent op eigen veld.

De eerste oefenwedstrijd speelt ACV op zaterdag 31 juli, op eigen veld tegen FC Emmen onder 21.