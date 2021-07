Minder coronabesmettingen dan gisteren, een Drentse ziekenhuisopname

In Drenthe zijn sinds gisterochtend 129 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, blijkt uit de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een Drent werd met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis.

De in het ziekenhuis opgenomen Drent is een inwoners van de gemeente Tynaarlo. Met 129 nieuwe besmettingen ligt het aantal nieuw vastgestelde gevallen lagen dan gisteren (147) en eergisteren (209). Ook ten opzichte van vorige week zondag zijn het er minder, een week geleden werden er 142 besmettingen gemeld.

De meeste nieuwe besmettingen in Drenthe kwamen opnieuw uit de gemeenten Assen en Hoogeveen (29). Er was geen Drentse gemeente waar geen enkele nieuwe besmetting bijkwam.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 18-07-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1545 (+7) 7 20 Assen 4099 (+29) 68 15 Borger-Odoorn 1655 (+3) 33 15 Coevorden 3011 (+9) 57 31 Emmen 9346 (+10) 167 80 Hoogeveen 4855 (+29) 77 41 Meppel 2445 (+9) 34 27 Midden-Drenthe 2138 (+7) 35 30 Noordenveld 1870 (+11) 32 26 Tynaarlo 1742 (+7) 23 (+1) 24 Westerveld 1024 (+2) 17 21 De Wolden 2110 (+6) 33 24 Onbekend 61 0 0

Landelijke cijfers

Het coronavirus is tussen zaterdagochtend en zondagochtend landelijk vastgesteld bij 10.247 mensen. Vergeleken met gisteren daalde het aantal besmettingen met 856. Zaterdag meldde het RIVM 11.103 nieuwe coronagevallen.

Er is een persoon overleden. Gisteren werden er nul sterfgevallen gemeld. Wanneer een coronapatiënt sterft, kan het even duren voordat dat sterfgeval is geregistreerd.

Opnieuw is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen gestegen. In totaal liggen er nu 311 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de verpleegafdelingen kwamen er het afgelopen etmaal 42 patiënten bij en op de ic twee. Gisteren lagen er 284 coronapatiënten in de ziekenhuizen, vrijdag 265 en donderdag 230.

Omdat het aantal positieve tests de laatste tijd hard stijgt, verwacht het LCPS dat het de komende tijd drukker wordt op de ic's en op de verpleegafdelingen. Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, Ernst Kuipers, zei eerder deze week dat hij er rekening mee houdt dat het totale aantal opgenomen coronapatiënten zal stijgen tot circa 800.