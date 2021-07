De Week van Drenthe: Bezorgde buschauffeurs en heel veel vlaggetjes in Nieuw-Buinen

Op maandag gaat demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol in gesprek met buschauffeurs op de beruchte buslijn 73, tussen Ter Apel en station Emmen. Op die lijn zorgen veiligelanders uit het asielzoekerscentrum geregeld voor problemen. Broekers-Knol wilde van de chauffeurs zelf horen hoe zij de overlast ervaren, maar ze deed geen toezeggingen.

Vlaggetjes

Beddengoed, blouses, shirts. Alles wat van stof is en in de handen komt van Eri en Ria uit Nieuw-Buinen wordt omgetoverd tot vlaggetje. Voor het 200-jarige bestaan van het dorp in 2023 zij de dames bezig om 30.000 duurzame vlaggetjes te maken, die moeten het hele dorp opfleuren. In totaal gaat het om 20 kilometer aan vlaggetjeslijn. De dames zijn echter door hun stof heen. Wie nog wat lappen stof heeft liggen kan het kwijt in Nieuw-Buinen laten de fanatiekelingen dinsdag weten.

Geen operaties

De brand in het transformatorhuisje bij het Diaconessenhuis in Meppel op woensdag heeft gevolgen. Het ziekenhuis gaat over op noodstroom en moet operaties uitstellen. Op woensdag worden dertien operaties afgezegd of verplaatst naar Zwolle, op donderdag en vrijdag gaat het samen om vijftien. Inmiddels is de stroomvoorziening weer op orde, vanaf morgen wordt er weer via de normale dienstregeling gewerkt.

Donderdag

De ontvangst van piratenmuziek is sinds donderdag in heel Nederland goed. De 'Cultuur van de Piratenmuziek' wordt namelijk toegevoegd aan de lijst van Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Peter Zwiers, bekend als Drents PvdA-Statenlid, staat aan de wieg van Stichting Piratencultuur en is kartrekker van het initiatief om de muziek erfgoed te laten worden. Hij is maar wat trots. 'Even een bedankje die kant op', zou de radiozendamateur zeggen.

Dorpshuis in nood

En zorgen op vrijdag bij Hoogeveense dorpshuizen. De gemeente Hoogeveen wil bezuinigen op het onderhoud, daardoor komt het voorbestaan van sommige van de 19 buurt- en dorpshuizen in gevaar. Volgens wethouder Janita Tabak is het echter onvermijdelijk, Hoogeveen zit op zwart zaad en dat gaat iedereen voelen. "We hebben negentien wijk-, buurt- en dorpshuizen. Dat is te veel", vindt ze. "We geven elk jaar bijna anderhalf miljoen euro hieraan uit. Hoogeveen bezuinigt en dat zullen ook deze verenigingen voelen."

