ZomerVISkaravaan leert kinderen in Tynaarlo vissen

's Winters schaatst half Tynaarlo op het Maatschappijgat, maar in de zomer blijkt de vijver een prima visstek. Drie jaar geleden is de ijsvereniging samen gaan werken met lokale en landelijke visclubs om het hele jaar activiteiten te kunnen organiseren.

Jonge vissers

Eén van die activiteiten is de ZomerVISkaravaan, die het hele land doorreist om kinderen te leren vissen. Geert Boelens van Hengelsportvereniging Tynaarlo-Vries is overdonderd door het grote aantal kinderen dat is komen vissen. "We hebben op verschillende manieren geprobeerd om meer jeugdleden te krijgen, maar we hebben er in vijf jaar tijd slechts twee bij gekregen. Dat er nu zoveel kinderen zijn komen vissen is boven verwachting", vertelt Boelens.

Medewerkers van Sportvisserij Nederland laten de kinderen onder meer zien hoe een hengel werkt, waaraan je bepaalde vissen herkent en hoe je veilig een haak uit een vissenbek kunt halen. "Het is belangrijk dat je leert hoe je goed met een vis omgaat. We beginnen hier echt met de basis, met een vaste hengel en maden. Dan kunnen ze zelf stapje voor stapje een stukje verder gaan", zegt Pieter Beelen van Sportvisserij Nederland. Na afloop krijgen de kinderen gratis een hengel mee naar huis.

Opknapbeurt

Om de ijsbaan in Tynaarlo te veranderen in een visparadijs moest er volgens Henk Slijkhuis van de ijsvereniging wel wat gebeuren. Slijkhuis: "In de zomer groeide de vijver helemaal dicht met waterplanten. Een harkboot heeft de vijver twee keer helemaal schoongemaakt."

Ook de steigers waarop je in de winter je schaatsen kunt aandoen, waren aan een opknapbeurt toe. Met behulp van Sportvisserij Groningen Drenthe heeft de ijsclub die onder handen genomen waardoor het nu ook prima vissteigers zijn. Bovendien zijn ze nu volgens Slijkhuis ook een stuk veiliger voor schaatsliefhebbers.

Vissen is populair

Vissen is sinds de uitbraak van de coronapandemie een stuk populairder geworden. Sportvisserij Nederland kreeg er vorig jaar al bijna honderdduizend nieuwe leden bij. Met alle horeca, pretparken, musea en sportclubs op slot vonden veel mensen in vissen een plezierige vrijetijdsbesteding. De landelijke visfederatie hoopt nu ook veel kinderen aan zich te binden en de ZomerVISkaravaan lijkt daar aan bij te dragen.

"Het zorgt voor een grote spin-off. Als je vriendjes vissen, dan ga je dat zelf ook sneller een keer doen. Ze trekken elkaar zo naar de waterkant en dat is hartstikke goed", zegt Beelen. "Je leukste dag televisie kijken of op de computer herinner je je niet meer, maar de beste dag aan het water daar hebben kinderen het nog jaren over."

Yde en Zwinderen

Na vandaag vertrekt de karavaan voorlopig weer uit Drenthe, maar in augustus kunnen aspirant vissers nog twee keer in onze provincie aan de slag. Op 17 augustus komt de karavaan op bezoek bij de schaatsvijver van IJsvereniging Yde de Punt en op 18 augustus bij HSV Het Voorntje in Zwinderen.