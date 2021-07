Dichter Mart Brok uit Nieuw-Amsterdam overleden

Dichter en schrijver en kunstenaar Mart Brok uit Nieuw-Amsterdam is overleden. Hij overleed gisteravond in het ziekenhuis in Emmen, laat een goede vriend van hem weten.

Mart Brok is 76 jaar geworden.

Brok was onder andere stadsdichter van Coevorden en initiatiefnemer van de Taalwerkplaats in Nieuw-Amsterdam. Vorig jaar hield de Taalwerkplaats op te bestaan.

Boek over misbruik

In 2015 presenteerde Brok de bundel Zuigend Graf. De in Breda geboren dichter blikt in dat werk terug op het seksueel misbruik waar hij tussen zijn tiende en dertiende slachtoffer van was op het Klein Seminarie in Oosterhout. "Wat er in mijn jeugd is gebeurd, heeft mijn hele leven bepaald en heeft nog steeds invloed daarop", zei hij over het misbruik.

