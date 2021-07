Genieten en lekker zijn wie je wilt zijn tijdens tweede Fable & Fantasy in Emmen

"Dat je gewoon jezelf kunt zijn, dat is het grote verhaal hier", vertelt blij organisator Gerrie Enninga.

Mogen we of niet?

Fantasiewereld of niet, ook hier bestaat corona helaas wel. En dus was het voor de organisatie tot ruim een week geleden nog spannend of het evenement überhaupt door mocht gaan. Dit omdat vanwege de stijgende besmettingscijfers meerdaagse festivals niet door mogen gaan.

"Maar eigenlijk is dit geen twee dagen", legt Enninga uit. "Het is geen 24-uursfestival. Er overnacht hier niemand. Bovendien is dit park 12 hectare groot, dus we kunnen zonder problemen duizenden mensen kwijt."

De organisatie moet zich uiteraard wel aan de coronaregels houden. Mensen die naar binnen willen moeten getest zijn of gevaccineerd. Enninga: "We hebben extra beveiliging ingehuurd voor bij de ingang. Daar kijken mensen toch iets meer tegenop dan 'iemand in zo'n gek pakkie' natuurlijk."

'Wat denkt de buurman wel niet?'

Dat er eindelijk weer een evenement is, daar zijn de uitgedoste bezoekers maar wat blij mee. "Het is alsof je je familie weerziet. De mensen die van fantasy houden zijn eigenlijk gewoon een grote familie", lacht een bezoeker.

De gelatenheid is te merken op het hele terrein. Waar in de ene hoek vrolijke vioolmuziek klinkt, zit verderop een jong meisje in een prinsessenjurk een elfenijsje eet. Ondertussen staat een man verkleed als monnik rustig met zijn sandalen mee te tikken op het ritme van de muziek.

"In het normale leven zit iedereen vaak van: als ik dit of dat doe, wat zou de buurman dan wel niet zeggen. Maar dat is hier totaal niet aan de orde. Hoe je ook bent, of wat je ook doet, dat is niet interessant. Je doet gewoon je eigen ding. Dat is het leuke aan dit festival", aldus organisator Enninga.

Enigma

Naast verklede mensen en kraampjes waar je allerlei snuisterijen op de kop kunt tikken, beoefenen sommige mensen ook oude ambachten op het terrein. En staan er ook bijzondere apparaten. Zoals een soort tractor met vleugels, met de hand gemaakt door de Royal Seahorseriders.

"Dit is de Enigma", vertelt een van de leden. "Iedereen ziet er eigenlijk iets anders in. Sommigen vinden het een tractor, anderen een soort vliegmachine. En dat is het mooie, het maakt eigenlijk niet uit. Iedereen mag erin zien wat hij of zij wil." Wat wel zeker is: er zitten duizenden manuren en nog veel meer liefde in het apparaat.

Smeden

Verderop klinkt het gekletter van een hamer op heet metaal. Een smeder staat in ouderwets kostuum metaal te verwerken. "Veel ouderen vinden dit prachtig om te zien, ze halen herinneringen op aan vroeger", vertelt de enthousiaste smid.

"En de nieuwe generatie vindt vooral interessant om te kijken hoe het vroeger ging", vervolgt hij terwijl hij weer een ferme tik op een dolk in de maak geeft.

Bezoekers

De organisatie mag per dag 1750 bezoekers binnenlaten. "Maar daar komen we niet aan toe", zegt organisator Enninga meteen. "Gisteren waren het er ruim duizend, vandaag verwacht ik wel dat we rond de 1750 zitten."

Volgens Enninga zijn er minder mensen op het festival afgekomen vanwege het testen voor toegang. "Dat is echt een struikelblok. Je hoort dan dat mensen getest willen worden, maar dat kan dan niet meer omdat het vol zit."

"Wat mij betreft mogen ze daar wel iets meer mensen op zetten, zodat het daar wat soepeler loopt. Ik denk ook dat er nu bezoekers boos zijn dat ze naar Assen of Hoogeveen moeten voor een test."

Wauw

Maar al met al is Enninga tevreden, ook omdat er veel vergelijkbare evenementen in Nederland dit jaar niet doorgaan. "Dus ja, dat we dit nu mogen doen. Zo rondlopen in deze fantasiewereld, eentje zonder al te veel stress. Dat was wel van: wauw, we mogen weer."

