Vier Drentse politievrijwilligers naar Limburg

"We zijn ooit, kort na de Tweede Wereldoorlog, in het leven geroepen om bijstand te bieden bij grote nationale rampen", zegt Dennis Brugman, bestuurslid van de vakbond voor politievrijwilligers (LOPV), volgens hem is het dus logisch dat ze nu in actie komen.

De overstromingen zorgen in Limburg voor grote problemen, ondergelopen straten en huizen en instabiele dijken zorgen ervoor dat duizenden mensen geëvacueerd moesten worden. Brugman: "De politie daar draait natuurlijk dikke overuren. Dus het is fijn dat we met een grote groep die kant op gaan."

Politiewerk

De vrijwilligers worden in ieder geval komende nacht ingezet, mogelijk reist morgen een nieuwe groep naar het Zuiden. "We gaan een heel scala aan werkzaamheden uitvoeren. We verrichten hand- en spandiensten, zullen mensen vervoeren, afzettingen plaatsen en die beveiligen. Daar waar de politie wordt ingezet, worden wij ook ingezet."

Hoewel de aanleiding onaangenaam is, hebben de politievrijwilligers zin om aan de slag te gaan. Dit is namelijk precies waar de organisatie ooit voor in het leven is geroepen. "We komen vanuit Drenthe, Rotterdam of zoals ik uit Twente", zegt Brugman. "Maar op zo'n moment zijn we allemaal één."