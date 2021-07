Gemeente en EHS'85 zien uit naar wereldprimeur: spelen op biologisch afbreekbaar kunstgras

Op dit moment draaien de spoelen waaraan de garen komen, bij Senbis op het GETEC-terrein op volle toeren. Technisch directeur Bas Krins vervangt met een collega om de twintig minuten de spoelen.

Het grondproduct verdwijnt in een grote bak en na ongeveer zes stappen komen we bij de spoelen waar het garen wordt opgedraaid met hoge snelheid. "Het is nu best saai", lacht Krins. "Het mooiste is al geweest: het ontwikkelen van het product."

Recyclen

Senbis won een opdracht dat door het Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn was uitgeschreven. Dit had als doel een oplossing te vinden voor het afvalprobleem van kunstgrasvelden. "Dat was in het verleden best wel eens een uitdaging", zegt algemeen directeur Gerard Nijhoving. "Er komen nu gaandeweg wel manieren om kunstgrasvelden te recyclen tot bijvoorbeeld planken. Ons product kan dat ook. Maar er is altijd nog een escape dat het composteerbaar is."

De eerste proef met de korrels op het kunstgras bij SC Erica is goed verlopen. Het is nu de vraag hoe dat gaat in combinatie met het afbreekbare veld. "Het is niet de bedoeling dat het veld al gaat afbreken als er op gespeeld wordt", zegt Krins. "Het is de bedoeling dat het tien jaar meegaat. En het uitgangspunt is dat dit soort materialen alle gunstige condities nodig hebben om daadwerkelijk af te breken. En dat zijn condities die normaal niet op het veld voorkomen."

'Pareltjes'

"Dit is wel één van de pareltjes van onze projecten", vervolgt hij. "Omdat het een uitdaging is die tot op heden nog niemand gelukt is. Het is heel moeilijk om met biologische polymeren te voldoen aan de eisen van de FIFA. Iedereen wil wel op nieuwe materialen spelen, maar het moet niet anders bespeelbaar zijn dan wat men al kent." Zodra het veld bij EHS'85 ligt, wordt dit ook gemonitord met onder andere metingen.

"We hebben alles al in een laboratorium getest. Dat geeft goede indrukken", zegt Senbis-directeur Gerard Nijhoving. "De praktijk moet het ook nog maar even uitwijzen."

Als er bijvoorbeeld grasvezels en korrels buiten het veld komen, dan breken deze in de bodem af. En dat is nou ook net de bedoeling, om vervuiling met microplastics tegen te gaan. "Het is niet zo dat dat binnen een paar dagen weg is. Daar gaan wel wat maanden overheen. Maar het blijft dan in ieder geval niet rondom het veld liggen."

Prijskaartje

De uitdaging voor het bedrijf is nu om de producten in de markt te zetten. "Meestal zijn het lokale overheden die opdraaien voor de kosten", legt Nijhoving uit. "Als er dan in een opdracht niet staat dat het bijvoorbeeld een duurzaamheidsaspect in moet zitten dan verlies je het altijd op prijs. Want dit is duurder dan andere materialen."

Toch ziet de directeur dat de regelgeving aan het veranderen is. "Ik heb goede hoop dat we volgend jaar de markt op kunnen met de korrels en over drie jaar met de velden."

Nadat over een paar weken alle garen op de spoelen zitten, worden deze naar Nijverdal en Genemuiden gebracht. Daar wordt de mat in elkaar gezet. De verwachting is dat deze in september naar Emmen komt.

De gemeente Emmen wil mogelijk de biologisch afbreekbare kunstgraskorrels en -velden inzetten in de toekomst. "Dit is een heel mooie ontwikkeling, want er is veel te doen om de aanleg van kunstgras. Om de korrels maar ook om de velden. Gemiddeld gaat zo'n mat twaalf jaar mee en dan is het ook mooi als je 'm op een duurzame manier kunt verwerken."

'Interessante ontwikkeling'

Van der Weide noemt het 'een interessante ontwikkeling'. "Daarmee hebben we ook een mogelijkheid richting de toekomst", zegt sportwethouder van Emmen René van der Weide. "Het is wel afhankelijk van het prijskaartje. Het beleid van de gemeente Emmen is wel dat we op zoek gaan naar natuurlijke momenten. Bijvoorbeeld als een kunstgrasveld vervangen moet worden of bij de herinrichting van een nieuw sportpark. We hebben gezegd dat we de zogeheten autobandkorrel niet meer gaan gebruiken en dan zijn er een aantal alternatieven waaronder deze."

Aaltje Bosma en Ronald Emmens van EHS'85 zijn blij dat het veld naar hun club toekomt. "Het veldje hier is echt af", zeggen zij. "We organiseren ook altijd een groots toernooi voor kinderen onder de 7 jaar. Die komen van heinde en verre. Dan is het heel mooi als er een nieuw veld ligt. Het is wel de bedoeling dat 'ie zeven dagen per week bespeeld wordt. We stellen 'm dan ook openbaar."

Lees ook: