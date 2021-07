Meer aangiftes van gestolen e-bikes in Noordenveld en Tynaarlo

In het eerste half jaar van 2021 werden in Nederland meer e-bikes oftewel elektrische fietsen gestolen dan in het eerste half jaar van 2020. Zo ook in Drenthe. Vooral in de gemeentes Noordenveld en Tynaarlo werden meer aangiftes van gestolen elektrische fietsen gedaan dan vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.).

In Noordenveld gaat het om acht aangiftes dit jaar tegenover één aangifte vorig jaar. In Tynaarlo gaat het om zeven aangiftes dit jaar tegenover twee aangiftes vorig jaar. Ook in de gemeentes Assen, Midden-Drenthe, Meppel, Hoogeveen en Emmen was een stijging van het aantal aangiftes te zien.

In de gemeentes Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Coevorden daalde het aantal aangiftes ten opzichte van vorig jaar juist. Voor de gemeentes Westerveld en De Wolden is geen vergelijking gemaakt met vorig jaar.

Aangiftebereidheid 'gewone' fietsen laag

In heel Nederland werden in de eerste helft van dit jaar 9.600 aangiftes van gestolen elektrische fietsen gedaan. Dit is een stijging van ruim 30 procent ten opzichte van vorig jaar. Voor diefstal van 'gewone' fietsen (waaronder bakfietsen, ligfietsen, vouwfietsen, sportfietsen en driewielers) wordt juist steeds minder vaak aangifte gedaan.

Dat geldt in Drenthe vooral voor de gemeentes Noordenveld, Borger-Odoorn, Coevorden, Hoogeveen en De Wolden en in mindere mate voor de gemeentes Assen, Aa en Hunze, Emmen, Westerveld, Meppel en Tynaarlo.

Opvallend is dat er twee gemeentes in Drenthe zijn waar het aantal aangiftes voor 'gewone' fietsen juist is gestegen, namelijk Midden-Drenthe en Tynaarlo. In Midden-Drenthe werd in de eerste helft van dit jaar 31 keer aangifte van een gestolen fiets gedaan tegenover vijftien aangiftes vorig jaar. In Tynaarlo waren er dit jaar 28 aangiftes en vorig jaar vijftien.

Bekijk op deze kaart het aantal aangiftes voor elektrische fietsen of 'gewone' fietsen in de eerste helft van 2021 ten opzichte van de eerste helft van 2020. Klik op de gemeente voor meer informatie en wissel tussen 'e-bike' of 'fiets' in het uitklapmenu (verhaal gaat verder onder de kaart):

In werkelijkheid meer diefstallen

Volgens S.A.F.E. ligt het werkelijk aantal diefstallen zeven keer hoger dan cijfers aangeven. Uit het onderzoek Fietsdiefstal in Nederland, dat onderzoeksinstituut Bureau Beke in het najaar van 2020 publiceerde, bleek dat slechts 14 procent van de slachtoffers aangifte doet. Hierbij gaat het vooral om elektrische fietsen, omdat die vaker verzekerd zijn en verzekeraars meestal een aangifte eisen.

Diefstal elektrische fiets voorkomen

Hoe je diefstal van je elektrische fiets kunt voorkomen? "E-bike-bezitters kunnen zelf al veel doen, bijvoorbeeld door twee sloten te gebruiken. Ook een track and trace monteren op een fiets blijkt effectief. Van de gestolen fietsen met dit systeem wordt 80 procent teruggevonden", aldus voorzitter van S.A.F.E. Jeroen Snijders Blok.