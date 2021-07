Radio-DJ uit Hoogeveen draait al 28 jaar metalmuziek: 'Je kan je er helemaal in verliezen'

De Roo begon het programma als tegenhanger voor de vele popliedjes op de landelijke zenders. "Metalmuziek hoorde je niet veel bij de regionale en landelijke omroepen", vertelt hij. "Dus ik besloot met een aantal vrienden om zelf wat te maken."

Bak herrie

De liefde voor snelle drums en krijsende gitaren zit er al van jongs af aan in. "Het recalcitrante in de muziek spreekt me heel erg aan", lacht De Roo. "Op de één of andere manier geeft dat een bepaalde voldoening. Metal heeft een duistere kant, je kan je er helemaal in verliezen. Daarom is het ook veel interessanter dan de mainstream muziek die tegenwoordig te horen is."

Voor Niels de Roo is het een uitlaatklep en het perfecte begin om zijn weekend af te trappen. Dat mensen metal een bak herrie vinden kan hem niks schelen. "Dat vind ik van schlager ook", vertelt hij. "Aan de ene kant kan ik me het wel voorstellen dat het als lawaai overkomt. Je moet het misschien wel leren luisteren, maar ik vind het geweldig. Anders had ik dit ook geen 28 jaar volgehouden."

Rammstein

Door de jaren heen heeft de metalkenner flink wat CD's verzameld. Een groot gedeelte heeft hij weggedaan omdat het uiteindelijk te veel ruimte in beslag nam, maar nog steeds bewaart hij een waardevolle cd-koffer op zolder. Bij het openen van de kist rollen er bovendien een aantal mooie anekdotes uit. Bijvoorbeeld over de eerste single van de Duitse rockband Rammstein.

"In Duitsland liep ik stage, in de clubs werd dit nummer al gespeeld. Rammstein was toen in Nederland nog niet bekend", vervolgt De Roo. Op zijn laatste stagedag besluit hij daarom de single te kopen en mee te nemen naar Nederland. "Het liedje was toen net een dag uit. Toen ik thuiskwam heb ik het nummer meteen gedraaid in de uitzending. Dat deden we als eerste in Nederland."

Voldoening

Dat het voorbereiden van zijn show veel tijd in beslag neemt blijkt wel uit de mails die Niels de Roo binnenkrijgt. Elke week komen er tientallen albums binnen die hij beluistert, op zoek naar nieuwe pareltjes. "Soms denk je weleens, toch niet weer zoveel. Maar meestal zit er wel wat tussen waarvan je denkt yes! Dat is fijn om te draaien. Daar haal ik stiekem toch wel veel voldoening uit."

Stoppen is daarom geen optie. "Er is voor iedereen wat. De ene keer draaien we muziek die nog uit moet komen en de andere keer komen de klassiekers voorbij. Die afwisseling maakt het leuk en past bij de lijn van het programma. Ik ben er nog lang niet op uitgekeken."

Bekijk hieronder de video over radio-dj Niels de Roo:

