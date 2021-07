Aantal kinderen dat verdrinkt neemt niet af: zorgen om de zomer

Jarenlang nam het aantal kinderen dat jaarlijks verdrinkt af, maar aan die trend is de afgelopen tien jaar een einde gekomen. Ook de afname van het aantal bijna-verdrinkingen onder kinderen stagneert, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Amsterdam UMC.

Kinderartsen vrezen dit jaar zelfs voor een stijging van het aantal verdrinkingen. Door de coronamaatregelen lagen de zwemlessen voor de jeugd een tijd lang stil en artsen vrezen dat veel kinderen achterlopen met de zwemlessen. De medici maken zich daarom zorgen voor de zomermaanden.

Extra goed in de gaten houden

"We vrezen dat meer kinderen deze zomer risico lopen op verdrinking", aldus kinderarts Joke Kieboom van het UMCG. De onderzoekers roepen ouders daarom op om ervoor te zorgen dat hun kind leert zwemmen. Daarnaast moet de jeugd die dat nog niet kan, deze maanden extra goed in de gaten worden gehouden.

Uniek aan het onderzoek is dat voor het eerst een beeld is gemaakt van het aantal bijna-verdrinken bij kinderen. Tot nu toe was het onbekend hoeveel Nederlandse kinderen jaarlijks verdrinken zonder dodelijke afloop.

Uit de resultaten blijkt verder dat driekwart van de kinderen die verdrinken, tussen 0 en 5 jaar oud is. Nagenoeg 90 procent is tussen 0 en 10 jaar oud. En één op de zes kinderen dat hulp nodig heeft na verdrinking, overlijdt aan de gevolgen daarvan. Bovendien kunnen veel kinderen die een verdrinking overleven, niet meer volledig herstellen. "Sommige kinderen die uiteindelijk overleven, houden blijvend hersenletsel over", aldus kinderarts Kieboom.

'Nederland waterland'

Om te zorgen voor een afname van het aantal verdrinkingen, is een Nationaal Plan Zwemveiligheid opgesteld. Doel van het plan is dat iedereen veilig opgroeit en meedoet in 'Nederland waterland'. Daarvoor wordt gewerkt aan de zwemvaardigheid van mensen en worden zwemomgevingen veiliger gemaakt. Daarnaast wordt gewerkt aan het bewust maken van de risico's op verdrinking.

Tijdens de corona-lockdown werden er al zorgen geuit om de zwemveiligheid van kinderen. Zo stuurde in februari de Nederlandse Stichting voor Water- & Zwemveiligheid (NSWZ), die onder andere zwembad Popping-sport in Emmen vertegenwoordigd, een brandbrief naar de Tweede Kamer. Daarin werd aandacht gevraagd voor de veiligheid van kinderen en de financiële crisis waarin zwemscholen verkeren.

