Gezin weer in Drenthe na natuurramp in Duitsland: 'Het was heel heftig'

In het district Ahrweiler is veel schade (Rechten: Thomas Frey/dpa via AP)

Voor Daniëlla Joynes uit Emmer-Compascuum was de afgelopen week een rollercoaster. Samen met haar gezin was ze op vakantie in het zwaar door wateroverlast getroffen Duitsland. Inmiddels is het gezin weer teruggekeerd naar het zuidoosten van Drenthe en daar zijn ze maar wat blij mee. "Het was erg heftig."

Joynes, haar man en kinderen zaten in een huis van een kennis, midden in het rampgebied tussen Euskirchen en Ahrweiler, ten zuiden van de stad Bonn. Dat er vorige week veel regen werd voorspeld, wisten ze. Maar dat de situatie zó onhoudbaar werd, zal niet alleen hen verrast hebben. Ze besloten daarom terug te keren naar Drenthe. "Het was bizar", aldus Joynes. Zo ging het luchtalarm 's nachts af, vlogen helikopters over en waren de wegen vol met auto's van hulpdiensten die op weg waren naar slachtoffers van de ramp.

Ramp

Het aantal bevestigde dodelijke slachtoffers als gevolg van de verwoestende overstromingen in Duitsland steeg dit weekend tot bijna 160. Een groot deel van de slachtoffers komt uit het district Ahrweiler. Huizen zijn daar verwoest en inwoners verdronken. In het zo'n 30 kilometer verderop gelegen Euskirchen was ook enorme schade. Een moddergolf nam auto's, bomen en bestrating mee. Ook daar overleden inwoners aan de gevolgen van de ramp.

Het verblijf van het gezin uit Emmer-Compascuum lag tussen deze plaatsen. Voor de familie was de natuurramp reden genoeg om na een week hun vakantie af te breken en weer terug te keren naar huis. Maar dat was niet eenvoudig.

"Er waren wegen afgesloten en soms reden we ook dwars door het water", vertelt Joynes. "Bovendien waren er ook veel files." Een autorit die normaal gesproken zo'n drie uur duurt, werd daarom twee keer zo lang. "We waren nu zes uur onderweg, maar erg blij dat we uiteindelijk terug konden keren naar huis."

Heropbouw duurt jaren

De gevolgen van de ramp hebben een behoorlijke indruk achtergelaten. "Ik schat in dat het echt jaren gaat duren voordat het getroffen gebied heropgebouwd en hersteld is." Ook in Limburg is er veel schade door het natuurgeweld. "Ik kan mij voorstellen dat het voor de mensen daar ook heel erg is", aldus Joynes.

Opluchting

"Zelf halen we in ieder geval allemaal opgelucht adem dat we er goed en veilig uitgekomen zijn. Na alles wat we hebben meegemaakt is het weer fijn om terug te keren in Emmer-Compascuum." Ondanks dat de vakantie in Duitsland afgebroken moest worden, gaat het gezin niet weer op pad deze zomer. "Voor nu even geen vakantieplannen", sluit Joynes af.

Lees ook: