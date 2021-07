Hoger beroep tegen lelieteelt-uitspraak zet verhoudingen op scherp

De zaak draait om bestrijdingsmiddelen en drainage in de buurt van natuurgebieden, waarvoor volgens de rechtbank altijd een vergunning nodig is. De provincie is het daar niet meer eens, en lelieteler Henk Joling uit Dwingeloo ook niet.

Verbod

"Waarom zijn wij anders dan een aardappelteler? We gebruiken dezelfde middelen. En die drainage ligt ook onder het aardappelland", zegt Joling. De uitspraak van de rechtbank kan verstrekkende gevolgen hebben voor de land- en tuinbouwsector. "Vlieg eens met een luchtballon over Drenthe. Je hebt overal wel een Natura 2000-gebied in de buurt. Dan ga je de landbouw verbieden", vreest Joling.

De Drentse lelieteler hoopt dat het hoger beroep wat gaat opleveren. "Alles is al geregeld en dan gaat een rechter zeggen dat het toch niet goed is. Ik vraag me af of die rechter het allemaal wel begrepen heeft. Maar goed, maar mijn vader zei altijd: je moet niet huilen voordat je klappen krijgt. We zullen wel zien welke kant het opgaat."

Hardnekkigheid

Martje Verf van Milieudefensie Westerveld begrijpt niet waarom de provincie in hoger beroep gaat. "Dit is toch een soort hardnekkigheid. En dat terwijl de procedures gewoon niet goed worden gevolgd. De provincie handhaaft de wetgeving niet. Het is vervelend, want boeren worden nu eerst een doodlopende weg ingestuurd."

Milieudefensie stelde eerder dat lelietelers onterecht hun gang konden gaan met bestrijdingsmiddelen rond het Holtingerveld, zonder dat zij de benodigde vergunning hadden. Ook voor het aanleggen van drainage is zo'n vergunning nodig. Volgens de provincie is die juist niet nodig, want de middelen en drainage zorgen niet voor natuurschade in het Natura 2000-gebied.

Geen rem

Milieudefensie hoopt dat het vonnis blijft staan en de provincie dus gaat controleren op vergunningen. "Als het vanaf het begin goed was geregeld, hadden de telers het ook allemaal heel gewoon gevonden", aldus Verf. "Nu zit er op de sierteelt geen rem en die moet er wel komen."

