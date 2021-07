Blessure zet streep door olympisch voetbalavontuur Sherida Spitse

Recordinternational Sherida Spitse mist het olympische voetbaltoernooi. De 31-jarige middenvelder van Ajax, die met haar gezin in Emmen woont, heeft gisteren op de training een knieblessure opgelopen en is de komende weken niet inzetbaar voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman.

De teleurstelling bij Spitse is groot. "En opeens spat die grote droom uiteen. Er zijn weinig woorden die kunnen beschrijven hoe ongelofelijk pijn dit doet. Topsport is mooi, maar kan zoals vandaag ook keihard zijn. Helaas ben ik net voordat de Olympische Spelen beginnen geblesseerd geraakt aan mijn knie", laat Spitse op Twitter weten. In een videoboodschap roept ze de fans op het team te blijven steunen. "Dat doe ik ook vanuit huis. We doen het samen."

Ook voor Wiegman is het wegvallen van Spitse een grote tegenvaller, laat ze weten in de ochtendshow van radiozender 538. "Dat is wel even dramatisch voor het team en vooral voor haar. Ze heeft er zoveel voor gelaten en gedaan. Ze is een belangrijke speelster voor ons en een rustpunt in het veld, dus dit is wel even omschakelen." Spitse moet terug naar huis, maar Wiegman hoopt dat ze ondanks de strenge regels in Japan het openingsduel nog wel kan meemaken. "We gaan er alles aan doen dat ze de eerste wedstrijd kan zien. Gelukkig hebben we een goed team en gaan we schuiven en hebben er andere scenario's voor", zei Wiegman tegen 538.

Eerste spelen

De 188-voudig international van de OranjeLeeuwinnen wordt in de olympische selectie vervangen door Joëlle Smits. De speelster van VfL Wolfsburg is samen met ADO Den Haag-keeper Barbara Lorsheyd één van de twee standby-speelsters die nog tot het eerste duel bij de spelersgroep in Japan zou meetrainen.

De Nederlandse voetbalsters doen in Japan voor het eerst mee aan de Spelen. De vrouwen beginnen het toernooi in de groepsfase woensdag met het duel met Zambia.

