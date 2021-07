VRD gaat zelftests uitdelen op vliegveld Eelde

"We hebben de publieke gezondheid voorop staan, en we willen stimuleren dat mensen, vooral als ze terugkomen van vakantie, af en toe een zelftest doen", laat een woordvoerder weten.

Dat er pas begin volgende week een begin wordt gemaakt met uitdelen komt volgens de woordvoerder doordat het ministerie de logistiek nog niet rond heeft. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport is vorige week al begonnen met het uitdelen van de testen.

Minder nauwkeurig

Met de zelftests kan relatief eenvoudig door de reiziger zelf gekeken worden of diegene besmet is met covid-19. Wel is de zelftest minder nauwkeurig dan een test die door een professional wordt afgenomen in de teststraat. Daarom is de zelftest niet te gebruiken als er sprake is van coronaklachten, of als je dicht bij iemand was die corona heeft. Bij een positief resultaat uit de zelftest is het advies je daarna te melden bij de GGD.

De rijksoverheid benadrukt het belang van zelftesten na de vakantie op haar website: