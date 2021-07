Zet de Drentse natuur op de foto en win

De Drentse natuur is bij uitstek geschikt om fantastische foto's te maken. Dat is ook terug te zien in de ROEG!-serie over natuurfotografen. En wat is er leuker dan in de prijzen vallen met een foto?

Doe mee aan een van onderstaande fotowedstrijden en wie weet ziet straks de hele wereld jouw foto...

Drentse scheurkalender

De derde editie van de Drentse scheurkalender is eind vorig jaar gepresenteerd. Elk jaar worden er meer foto's ingestuurd. "Er moet een verhaal in de foto zitten. We hebben geen A4 om uit te leggen waar de foto over gaat", aldus initiatiefnemer Hent Hamming. Zat jouw foto er niet bij dan maak je nu opnieuw kans. Laat zien wat onze provincie zo bijzonder maakt en stuur je mooiste plaatje in. Foto's kun je hier uploaden.

Mien plekkie bij de Hunze

Ben je fan van het Hunzedal? Zet dan je favoriete plek onder aan de Hondsrug op de foto en stuur de afbeelding vóór 31 juli 2021 naar Stichting Het Drentse Landschap. Dat kan via fotowedstrijdhunze@gmail.com. De winnaar ontvangt het boek Het Hunzedal: wedergeboorte van een beekdallandschap.

Fotowedstrijd Mien plekkie bij de Hunze Dat ene plekje bij Tusschenwater, het fietsbruggetje tussen Gieten en... Posted by Stichting Het Drentse Landschap on Friday, July 16, 2021

Foto van de maand

Met deze wedstrijd van Natuurmonumenten kun je elke maand in de prijzen vallen. Stuur je mooiste natuurfoto in en maak kans op een uitvergroting van die foto. Maandelijks worden twee prijswinnaars gekozen. Je mag maximaal drie foto's per maand insturen.

National Geographic

National Geographic organiseert jaarlijks een fotowedstrijd voor deelnemers uit de Benelux. Foto's insturen kan in de categorieën dier, landschap en mens. Stuur maximaal één foto per categorie in vóór 26 september 2021. Vorig jaar won Assenaar Robert van der Meer de categorie dier met zijn foto van een waterral in het LOFAR-gebied tussen Exloo en Buinen.

