Turkse tegenstander voor Hurry-Up in EHF European Cup

Beykoz BLD SK is in eigen land op de derde plaats geëindigd. Landskampioen Spor Toto (40 punten) en Besiktas (38) hadden respectievelijk twee en evenveel punten, maar een beter doelsaldo dan de aanstaande opponent van Hurry-Up.

Op basis van de vierde plaats in de HandbalNL League heeft Hurry-Up zich voor het derde toernooi van het continent ingeschreven. De Europese wedstrijden staan in het weekend van 11/12 en 18/19 september gepland.

Het is de derde keer in de clubhistorie dat Hurry-Up in Europa een Turkse tegenstander treft. In 2013 moesten de oranjehemden over twee duels voor Nilüfer BK buigen. Drie jaar later poetste Hurry-Up een 22-20 uitnederlaag tegen Göztepe SK in de return in Emmen weg (28-25).