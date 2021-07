Hoe Drentse ziekenhuizen de wachtlijsten gaan wegwerken

Hoe worden deze wachtlijsten weggewerkt? Na de zomervakantie, vanaf september, gaan de Drentse ziekenhuizen met man en macht aan de slag. "Binnen tien maanden willen we de achterstanden weggewerkt hebben", zegt Paul van der Wijk, bestuursvoorzitter van het Wilhelminaziekenhuis in Assen (WZA).

Paula Nelissen, bestuurder van Treant Zorggroep was eerder in het TV Drenthe-programma De Staat van Drenthe al duidelijk: "Opties zijn opereren op zaterdag en zondagen of langer doorgaan in de avond. Het is effectiever om langer door te gaan, dat is makkelijker te organiseren. Je creëert ook minder reistijd. Maar of het echt kan, dat weet ik nog niet. Dit heeft ook te maken met de capaciteit, de bedden, heel veel rekensommen komen daar bij kijken," legt Nelissen uit.

Langer door en op zaterdag

Het Isala in Meppel is al druk bezig met de voorbereidingen en de planning, laat een woordvoerder weten. "Ook wij gaan na de zomervakantie aan de slag, zodat onze medewerkers ook nog op vakantie kunnen. Wij gaan op zaterdagen operaties inplannen om zo op de wachtlijsten in te kunnen lopen."

Het WZA is niet van plan om in het weekend te gaan opereren. Van der Wijk: "Wij maken een afstemming met de keten, dus met huisartsen, zorgcentra en dergelijke, en gaan iets langer door op een dag. Zo maken we een optimale en efficiënte planning. Daarmee verwachten wij binnen tien maanden de wachtlijsten te reduceren tot een lengte die ze ook voor de coronapandemie hadden. Wel hebben we daarbij extra aandacht voor de spoedoperaties, die krijgen voorrang op de planning." Door niet in de weekenden en avonduren te gaan opereren, wil het WZA voorsorteren op een duurzame inzet van haar medewerkers.

Heel Nederland

Veel ziekenhuizen in Nederland gaan pas na de zomervakantie aan de slag om zorg in te halen. Cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wijzen uit dat er naar schatting 320.000 minder operaties zijn geweest tussen maart 2020 en mei 2021. Maar de meeste ziekenhuizen zeggen eerst hun personeel rust te gunnen voordat ze de achterstanden gaan wegwerken.

Wel liggen plannen klaar om vanaf september gas te geven. Met name bij orthopedie, kno, gynaecologie, urologie en plastische chirurgie zijn wachtlijsten ontstaan. Doordat deze zorg planbaar is, verdween die als eerste uit het operatieschema toen het aantal coronapatiënten opliep.

De Staat van Drenthe

In het programma De Staat van Drenthe werd gesproken over het inhalen van de zorg: