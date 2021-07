Politie laat zedenzaak door gebrek aan mankracht jarenlang liggen

Daarna bleef het vanwege capaciteitsproblemen liggen bij de politie. "Ik bied mijn excuses aan iedereen die hierdoor onnodig lang op de zaak heeft moeten wachten. Dit had voortvarender gekund", zei de aanklaagster. Het kind was vijf jaar oud toen hij vanaf oktober 2012 twee jaar lang door opa zou zijn misbruikt. Dit gebeurde in Hoogezand en Foxhol, waar de verdachte toen woonde.

Ontkenning

De zaak kwam aan het licht doordat de jongen bij zijn moeder in bad vertelde wat zijn opa met hem deed. De moeder ging naar haar vader voor een gesprek hierover. Ze deed uiteindelijk in 2017 pas aangifte, omdat haar zoon zich toen pas besefte dat het verkeerd was, wat er bij zijn opa was gebeurd. De verdachte werd twee jaar later pas gehoord. Hij ontkent tot op de dag van vandaag.

Betrouwbare aangifte

De officier van justitie noemde de verhalen van het slachtoffer gedetailleerd en betrouwbaar. Dat vond ze niet van de verklaringen van de verdachte. Ze eiste dat de verdachte zich ook laat behandelen. De advocaat van de Emmenaar pleitte voor vrijspraak.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.