Betaald parkeren Gasselterveld en Nije Hemelriek later dan gepland

Bezoekers van recreatieplassen 't Gasselterveld en 't Nije Hemelriek bij Gasselte hoeven eind deze week nog niet te betalen om hun auto te parkeren. De benodigde internetverbinding is nog niet geactiveerd en dus is het nog even wachten tot de slagbomen van het parkeerterrein omlaag kunnen.

Mensen die met de auto naar de zwemplassen komen, zouden vanaf aankomende vrijdag zes euro per dag moeten betalen om hun auto neer te zetten. Staatsbosbeheer wil op die manier een herhaling van de parkeerchaos van de afgelopen zomers in de toekomst voorkomen.

Reserveringssysteem

De internetverbinding is nodig voor onder meer het nieuwe reserveringssysteem. Automobilisten kunnen van tevoren via internet op basis van kenteken een plek op de parkeerplaats reserveren. Ook kan men binnenkort via internet zien of de parkeerplaats op bepaalde dagen al volgeboekt is, zodat automobilisten niet voor een dichte slagboom komen te gaan.

Staatsbosbeheer laat weten te proberen het betaald parkeren nu aan het einde van juli van start te laten gaan, maar zeker is dat volgens een woordvoerder nog niet. "We kijken ook zorgvuldig naar het juiste moment. We willen ook niet de slagbomen dicht doen als het heel druk is en mensen last kunnen hebben van eventuele opstartproblemen", zegt de woordvoerder.

Afvalprobleem

De parkeerchaos is niet de enige reden dat bezoekers voortaan een parkeerkaartje moeten kopen. Met name op drukke dagen bleef er veel afval slingeren op de stranden en in het water. Het opruimen daarvan kostte Staatsbosbeheer veel geld en de natuurbeheerder wil dat met de opbrengst van het betaald parkeren compenseren. Het is de bedoeling dat de ondernemer van een nieuw horecapaviljoen uiteindelijk het beheer over de parkeerplaats en het opruimen van afval van Staatsbosbeheer overneemt.

Om vooral jongeren te wijzen op de afvalproblemen heeft Staatsbosbeheer een rap laten maken door rappers Panchi en Bolle Tito. Zij roepen in hun rapnummer Hou het clean op om lekker te komen chillen, maar daarbij geen afval achter te laten.

Hou het clean

Lees ook: