Wurgen en doodschoppen medebewoner kliniek Zuidlaren: drie jaar cel en tbs

Voor doodslag op René Enting in een kliniek van Lentis in Zuidlaren, moet de 31-jarige medebewoner Patrick K. drie jaar de cel in. Daarnaast heeft de rechtbank de psychiatrische patiënt veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

In oktober vorig jaar werd Enting dood gevonden op zijn kamer in de kliniek, nadat K. buiten op het Lentis-terrein was aangehouden. Hij was agressief en zat onder het bloed. Toen de politie hem aanhield, riep K. onder meer dat hij 'die vieze pedo' had vermoord.

Drank en drugs gebruikt

Enting bleek gewurgd, geslagen, gestoken en in zijn gezicht getrapt. Hoewel K. ervan overtuigd was dat het slachtoffer pedofiel was en hem die avond ook onzedelijk zou hebben betast, benadrukt de rechtbank in haar vonnis dat daar helemaal geen aanwijzingen voor zijn.

K. had gedronken die dag en eerst nog met Enting zitten te praten in een gemeenschappelijke ruimte. Daarna had het latere slachtoffer K. uitgenodigd om op zijn kamer muziek te komen luisteren. De 31-jarige man verklaarde dat hij drugs kreeg van het slachtoffer, dat die hem daarna betastte en dat bij hem toen het licht uit ging. "Ik begon hem te slaan en toen ik even later wakker werd, lag ik op de grond met mijn arm om zijn keel."

'Op gruwelijke wijze omgebracht'

K. zat in oktober vrijwillig in kliniek De Es van waaruit de bewoners zo naar buiten konden lopen. In de jaren ervoor is hij ook al meerdere keren gedwongen opgenomen geweest. De man heeft meerdere stoornissen, zo is hij psychotisch en heeft hij trauma's overgehouden aan zijn jeugd. Ook is hij drankverslaafd. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

"Hij heeft zijn medebewoner op gruwelijke wijze om het leven gebracht", aldus de rechtbank. "Doodslag is één van de ernstigste misdrijven die ons Wetboek van Strafrecht kent. Verdachte heeft het slachtoffer het grootste goed, het recht op leven, ontnomen."

Schadevergoeding voor nabestaanden

De moeder van Enting had sinds de dood van haar zoon 'ondraaglijke pijn', omschreef ze in haar slachtofferverklaring. De zus van het slachtoffer las die twee weken geleden tijdens de rechtszaak voor, omdat de hoogbejaarde moeder een paar weken eerder was overleden. Ze had 17.500 euro schadevergoeding geëist. Dat moet K. nu aan haar andere kinderen betalen, bepaalde de rechtbank.

