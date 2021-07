Wasberen in het Noorden? 'We moeten ermee leren leven'

De wasbeer begint langzaam maar zeker haar plekje te veroveren in de Drentse natuur. In onder meer de Drentse Aa en op het Dwingelderveld hebben de dieren zich laten zien.

In Nederland wordt de wasbeer voornamelijk in Limburg en Gelderland gesignaleerd, maar inmiddels leert een blik op de verspreidingsatlas dat de exoot zich over grote delen van Nederland heeft verspreid, het stedelijke Westen uitgezonderd. Boswachter Bertil Zoer van Stichting Het Drents Landschap neemt ook in onze provincie af en toe sporen waar van de wasbeer. "Zoals het nu lijkt, zijn het zwervers", zegt hij. "We hebben nog geen bewijs gezien dat hier jongen worden geboren."

Geringe aantallen

In Drenthe gaat het om hooguit acht of negen wasberen, denkt Zoer. Het Drents Landschap heeft ze gesignaleerd in de wat vochtigere beekdalen zoals de Drentse Aa en het Dwingelderveld. Zoer: "Het is daarbij de vraag of het steeds dezelfde zijn, lastig is daarom om te bepalen hoeveel er hier rondlopen."

De Zoogdiervereniging heeft een wasberenmeldpunt waar iedereen die een wasbeer gezien heeft zijn waarneming kan vastleggen. Van de drie noordelijke provincies wordt de wasbeer de afgelopen decennia het meest gezien in Drenthe, constateert de vereniging. Wel is het aantal recente waarnemingen zeer gering. Sinds 2018 wordt ieder jaar een waarneming geteld, de laatste is van 19 maart dit jaar op Landgoed Rheebruggen.

Plunderaars

De dieren hebben waarschijnlijk grote afstanden afgelegd, mogelijk geholpen door de mens, voor ze in de Drentse natuur belanden. Niet iedereen staat te juichen bij de komst van de exoot, omdat ze bijvoorbeeld jonge vogelnestjes kunnen plunderen. Ook in de directe omgeving van mensen kunnen ze volgens de Zoogdiervereniging overlast veroorzaken. Denk daarbij aan het doden van kleine huisdieren, het leeghalen van vuilnisbakken of het binnendringen van huizen.

In Duitsland worden wasberen afgeschoten, maar dat is in Drenthe geen goed idee, vindt Zoer. "Ondanks het afschieten zakt de populatie daar niet. Er zijn mensen die denken dat je ze in toom kunt houden als je er vroeg bij bent, maar we moeten niet de illusie hebben dat we de wasbeer hier kunnen tegenhouden. We zullen ermee moeten leren leven."

