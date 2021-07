Eis: twee jaar cel voor verkrachten Hoogeveense in eigen huis

Tegen een man uit Hengelo heeft het Openbaar Ministerie vanochtend twee jaar celstraf (vier maanden voorwaardelijk) geëist voor het verkrachten van een vrouw in haar eigen huis in Hoogeveen. Ook wil de officier van justitie dat de Overijsselaar reclasseringstoezicht krijgt en zich laat behandelen door de GGZ.

De man (48) en de vrouw kregen via Facebook contact met elkaar. Ze gingen chatten en spraken op 11 januari dit jaar af voor een koffiedate bij de vrouw thuis. De zoon van het slachtoffer moest die ochtends om 10 uur thuis beginnen met zijn schoolwerk en daarom spraken de twee om 9 uur af, toen hij nog op zijn kamer was.

Een half uur later was de man weg en belde de vrouw eerst haar dochter overstuur op en daarna de politie. Ze vertelde dat de man haar was gaan zoenen toen hij nog maar net binnen was en dat ze daardoor overrompeld was. Daarna ging hij steeds verder. Nadat hij klaar was, vertrok de Hengeloër en blokkeerde hij haar ook gelijk op Facebook.

'Ik wilde haar troosten'

De man zei in de rechtbank in Assen dat de Hoogeveense zich niet verzette. Hij had wel door dat ze terugdeinsde toen hij haar voor het eerst zoende, maar daarna niet meer. "Ik wilde haar geruststellen", verklaarde de man. "Ze vertelde dat ze problemen had met haar ex-man en het huis uit moest, ik wilde haar troosten."

Toen hij een paar weken later werd opgepakt was hij verbaasd, omdat de vrouw volgens hem nergens 'nee' tegen had gezegd. De officier van justitie legde uit dat dat ook niet nodig is om hem te kunnen veroordelen voor verkrachting. De vrouw werd volgens de aanklager eerst overrompeld en zag daarna geen uitweg toen de man haar begon te betasten. Hij vindt dat de Hengeloër misbruik heeft gemaakt van de situatie.

Uit verveling

De man bleek op vele datingssites te zitten, ontdekte de politie, en sprak ook regelmatig met vrouwen af, ondanks dat hij een relatie heeft. Het daten deed hij naar eigen zeggen uit verveling.

Dat hij in 2008 ook was opgepakt vanwege een vermeende verkrachting na een koffiedate, kan hij zich naar eigen zeggen niet meer herinneren, omdat hij geheugenproblemen heeft. Hij heeft in 2014 een ernstig ongeluk gehad en is daarna een aantal keer geopereerd. Volgens hem hebben de vele narcoses zijn geheugen aangetast. De zaak uit 2008 is geseponeerd.

'Elke dag leef ik op de plaats delict'

De vrouw uit Hoogeveen heeft bij de politie ook verteld dat ze op een bepaald moment wel meewerkte in de hoop dat het snel afgelopen zou zijn en de man niet nóg verder zou gaan. Ze heeft veel last van wat er is gebeurd en heeft psychische hulp gezocht. Ze eist ruim 5500 euro schadevergoeding.

In een emotionele slachtofferverklaring vertelde de Hoogeveense dat haar leven is verwoest. "Als ik mijn kinderen niet had, hoefde het leven niet meer voor mij. Elke dag leef ik als op de plaats delict. Alles wat er is gebeurd, komt steeds weer als een film voorbij."

Uitspraak: 3 augustus.