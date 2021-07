Uniek: gaapje op kinderboerderij Beilen krijgt lammetje

Vorig jaar november werd er een rammetje de wei in gestuurd om twee vrouwtjes te gaan dekken. Daar stond het gaapje bij in, want deze zou toch niet gedekt kunnen worden. Maar niets bleek minder waar en opeens waren daar begin juni drie lammetjes, in plaats van twee.

Verbazing

Bij vrijwilliger Geert Giezen overheerste dan ook vooral verbazing. "Ja, dit hadden we natuurlijk niet zien aankomen. Bij de geboorte van het gaapje ging het allemaal ook heel moeizaam, maar dit is gewoon allemaal vanzelf gegaan. Terwijl dit eigenlijk nooit voorkomt."

Het lammetje is goed te onderscheiden van de anderen. "Hij is iets groter, dikker en grover", vertelt Giezen. "Maar het belangrijkste is dat hij gezond is. Vanaf het begin dartelt hij hier al door het gras heen."

Meer schaap

Het gaapje is gedekt door een rammetje en is dus meer schaap dan geit. "Maar wat het nu precies is dat weet ik ook niet", legt de vrijwilliger uit. Ook de naam van het beestje is nog niet bekend. "Mochten mensen een leuk idee hebben voor een naam, stuur ze maar naar ons op."