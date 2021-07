Meppelers knappen Joodse begraafplaats op: 'Voelt als maatschappelijke plicht'

Er is een begin gemaakt aan het grootschalige onderhoud van de Joodse begraafplaats in Meppel. Dat werd hoog tijd, zegt initiatiefnemer Elsbeth van der Horst. Sommige graven zagen er 'ontstellend slecht uit' en daarom steekt zij samen met een groep vrijwilligers de handen uit de mouwen.

Via Facebook deed zij verschillende oproepen om mee te helpen om de begraafplaats op te fleuren. Tientallen vrijwilligers meldden zich aan en samen maakten zij de Joodse begraafplaats in Meppel weer netjes. Dat maakt Van der Horst trots. Al jaren was er niets aan onderhoud gedaan.

Nieuw leven inblazen

"Meppel heeft bijna niets meer authentieks van voor de oorlog", vertelt ze. "Dit is de enige authentieke plaats die herinnert aan de Joodse gemeenschap. Vanuit historisch oogpunt is het van groot belang dat we deze begraafplaats met elkaar onderhouden, ook omdat er bijna geen nazaten zijn. We hopen dit echt nieuw leven in te blazen."

"Een goed voorbeeld is het graf van mevrouw Duveen", vervolgt de initiatiefnemer. "Zij is een voorouder van de eigenaar van de Tate Gallery in Londen. Haar graf zag er ontzettend slecht uit en is nu helemaal gerestaureerd. Het staat er weer netjes bij."

"Het ziet er nu al veel beter uit dan toen ik hier voor de eerste keer kwam", vult Nico Sieffers aan. Hij was één van de eersten die zich aanbood Van der Horst te helpen. "Veel mensen hebben er geen zin meer in of verhuizen naar een andere stad. Wat blijft is het onderhoud aan dit monument."

Maatschappelijke plicht

Ook de Meppelse Hanneke gaf gehoor aan de oproep. "Ik weet dat dit een prachtige begraafplaats is. Hier zijn veel mensen zijn begraven van wie er geen familie meer is om het graf te verzorgen. Eigenlijk voelt het voor mij als een maatschappelijke plicht om dit te doen. Het voelt ook goed dat dit nu gebeurt. Ik vind het een fantastisch initiatief."

Van der Horst en Sieffers hebben Stichting Joods Erfgoed Meppel opgericht om het onderhoud van de begraafplaats regulier zeker te stellen. Voor in de toekomst zoeken zij nog veel meer vrijwilligers. Ze hopen dan ook dat meer mensen zich aanmelden.

"We hopen dat het nu goed van de grond komt", zegt Van der Horst. Sieffers knikt instemmend. Het is één van de weinige dingen die ons herinnert aan het Joodse verleden van Meppel. Daarom doen we hierbij nog een oproep aan alle Meppelers: we kunnen nog wel wat hulp gebruiken."

