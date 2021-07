Vakantie? Deze roostermakers puzzelen er lustig op los voor nieuw jaarrooster

"Hier zitten zowel nieuwe als ervaren roostermakers. En voor allebei is het jaarrooster maken toch altijd weer een spannend proces. Wij begeleiden ze daarbij", vertelt Winanda Huizinga van Rooster & co, het bedrijf achter het roosterhotel.

Puzzelen

Op de eerste verdieping van een hotel in Hoogeveen zitten deze week zo'n twintig roostermakers van verschillende scholen te puzzelen aan het jaarrooster. "Dat zijn roosters voor alle leerlingen, docenten en ook de lokalen worden ingedeeld", legt Huizinga uit. Volgens haar wordt het roostermaken steeds complexer.

"Bij de bovenbouw heb je te maken met verschillende vakkenpakketten voor de leerlingen. En ook bieden steeds meer scholen maatwerk aan, dus echt individuele pakketten voor leerlingen. En dan heb je dit jaar ook nog de NPO-gelden waar scholen wat extra's voor verzinnen. Dus er zit genoeg uitdaging in de roosters."

Ingewikkeld

Het bedrijf van Huizinga helpt de roostermakers met technische en inhoudelijke vragen. "En de meer ervaren mensen vinden het ook fijn om hier rustig te kunnen werken buiten de hectiek van school", aldus Huizinga.

"In theorie zou dit inderdaad ook op school kunnen", antwoordt roostermaker Peter Klappe op de vraag waarom hij niet gewoon op kantoor zijn werk doet, "maar dan ben je met sommige problemen langer aan het puzzelen dan nodig is. Hier zit een hele groep ervaren roostermakers bij elkaar, dan kun je direct stappen maken."

Fusie

Voor vier roostermakers in de groep van deze week is het komend schooljaar een bijzondere. CSG Dingstede en Stad en Esch uit Meppel hebben plannen om per januari te fuseren. "Dat wordt in die zin lastig, dat we nu ook gemeenschappelijke docenten hebben, Dus we moeten goed met elkaar afstemmen wie wanneer en waar werkt", legt roostermaker Klappe uit.

Tot de fusie werken de roostermakers voorlopig eerst voor elke school aan een eigen rooster, zoals het altijd gaat. Maar ook dat is volgens roostermaker Tanja Breukelman van Stad en Esch al pittig zat. De school heeft namelijk meerdere afdelingen. "De docenten pendelen dan van Meppel naar Diever, of andersom. Je moet dan zorgen dat een docent niet vijf keer in de week moet pendelen. Dus dat maakt het lastiger."

Vakantie

Aan het eind van een week in het roosterhotel moet er volgens Huizinga van Rooster & co een goede basis staan voor komend jaar. "We hopen dat als ze hier vertrekken dat het meest complexe stukje van hun rooster af is. Het kan zijn dat ze daarna nog het een of ander af moeten maken, maar de druk van het ingewikkeldste stuk is eraf."

En roostermakers moeten natuurlijk ook goed letten op hun eigen planning, dus kan een vakantie in de eigen agenda natuurlijk niet ontbreken. "Volgende week zaterdag hoop ik op de camping te staan, en dan even niet aan het rooster te denken", eindigt Klappe met een lach.