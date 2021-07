De hondsdagen zijn van start gegaan, maar waar herken je die nou aan?

We mogen ons weer opmaken voor de gemiddeld warmste tijd van het jaar, ook wel de hondsdagen genoemd. Deze periode start vandaag, duurt tot 20 augustus en is meestal een maand met broeierig weer. Volgens weerspreuken is het weer van vandaag zelfs bepalend voor de rest van de hondsdagen.

Sirius, de meest heldere ster van de nachtelijke sterrenhemel, komt tijdens deze hondsdagen samen met de zon op en is daarom moeilijk te zien. Omdat Sirius de meest heldere ster is van sterrenbeeld de Grote Hond, staat de ster ook bekend als hondsster. Daarom wordt de komende periode ook wel de hondsdagen genoemd.

'Markant moment'

"Sirius is in de winter juist altijd wél ontzettend goed te zien", vult sterrenkundige Michiel Brentjens van Astron in Dwingeloo aan. "Omdat de Grote Hond en de zon tijdens de hondsdagen min of meer in dezelfde richting staan, kun je sterrenbeeld de Grote Hond de komende maand eigenlijk helemaal niet zien", legt hij uit.

Dat zo'n opvallende ster samen met de zon opkomt, noemt Brentjes een 'markant moment'. Volgens hem werd het moment waarop Sirius en de zon samen opkwamen in oude culturen steevast als een bijzonder moment gezien. "Oude Egyptenaren lieten het jaar bijvoorbeeld beginnen wanneer de hondsdagen begonnen", weet hij. "In die periode stroomde de rivier de Nijl ook altijd over, wat weer voor schoon water zorgde op Egyptische akkers."

Seizoenen onderscheiden

Het begint van de hondsdagen zorgt bij de meeste Nederlanders niet meteen voor een aha-erlebnis. Dat heeft er mede mee te maken doordat Nederland met de herfst, winter, lente en zomer een duidelijk onderscheid kent qua seizoenen. "Dat is in de woestijn in Egypte bijvoorbeeld wel anders. Daar kun je het ritme van het jaar veel beter zien aan waar de zon staat ten opzichte van de sterren en welke sterren er samen met de zon opkomen."

"Het zomerweer in Nederland is vaak langdurig vergelijkbaar voor een aantal weken. Dus het weer dat je nu ziet, lijkt op wat we de komende weken ook gaan zien", zegt de sterrenkundige. "Dat heeft dan weer niets met de ster Sirius te maken, maar is gewoon het geval omdat het zomer is", lacht hij. "Maar de mate waarin Sirius te zien is, is wel iets moois waar je de tijd van het jaar aan op kunt hangen."

Wie ondanks de warmste periode van het jaar in ons land toch nog graag een glimp van Sirius wil opvangen, doet er goed aan om in augustus op te staan voordat je zon opkomt. "Dan zul je langzaamaan net voordat de zon opkomt Sirius kunnen zien."