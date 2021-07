Eis: cel voor bezit pistool, vrijspraak voor inbraak bedrijfswoning Nieuwlande

Behalve de celstraf moet de man worden begeleid door de reclassering en zich laten behandelen voor zijn drugsverslaving, vindt de officier.

De Hoogevener werd ook verdacht van het stelen van ruim 3000 euro en gouden sieraden uit een bedrijfswoning bij een autogarage in Nieuwlande. Hoewel die zaak volgens de officier 'stinkt aan alle kanten', is er volgens hem te weinig bewijs dat de man in de woning aan de Johannes Poststraat is geweest.

'Pistool van overleden vriend'

Op 2 februari werd de Hoogevener, die al veel vaker is veroordeeld, opgepakt voor een aantal inbraken in de omgeving van Hoogeveen. De politie doorzocht zijn huis en ook zijn loods aan de Industrieweg in de stad. Daar vonden agenten het pistool, een magazijn waar kogels in kunnen en negen kogelpatronen.

"Ik bewaarde die spullen daar voor een vriend. Hij moest ze ergens kwijt en ik heb aangeboden ze in de loods te leggen", zei de man in de rechtszaal. De vriend zelf kan er niks meer over zeggen, omdat hij inmiddels is omgekomen bij een verkeersongeluk, aldus de Hoogevener.

Huis in Nieuwlande overhoop gehaald

Uiteindelijk heeft het Openbaar Ministerie besloten hem wat betreft de inbraken verder alleen te vervolgen voor die in Nieuwlande. Op de avond van 16 september vorig jaar hoorde de buurvrouw van het garagebedrijf geluid bij de buren. Ze wist dat haar buurman in het ziekenhuis lag en keek vanaf haar balkon of ze iets kon zien.

De vrouw zag twee mannen bij de bedrijfswoning lopen. Die kwamen naar eigen zeggen voor de zoon van de garage-eigenaar. De vrouw vertrouwde het niet, omdat die zoon in een ander dorp woont. Ze ging even later met haar man bij het huis van de buurman kijken, maar toen waren de twee mannen verdwenen.

De volgende ochtend bleek dat er ingebroken was. De daders waren via een raam binnengekomen en hadden het hele huis overhoop gehaald. De daders hadden een sieradenkistje geplunderd en een flink bedrag aan contant geld aan inkomsten uit de garage meegenomen.

'Dit rammelt aan alle kanten'

Uit telefoongegevens bleek dat de Hoogevener op de avond van de inbraak rond elf uur in Nieuwlande was en later die nacht opnieuw. Ook ontdekte de politie dat de auto van zijn vriendin te zien was op beveiligingscamera's van de garage. Toch ontkent hij de inbraak.

De officier van justitie gelooft wel dat hij er die avond is geweest, maar dat hij ook daadwerkelijk naar binnen is gegaan en spullen heeft gestolen, kan hij niet bewijzen. Daarom vroeg hij vrijspraak. "Maar dit rammelt aan alle kanten", voegde hij eraan toe.

Op 3 augustus doet de rechtbank uitspraak. De Hoogevener wordt ook nog verdacht van het bezit van twee semi-automatische wapens die in het huis van zijn ouders in Hoogeveen zijn gevonden. Daarvoor moet hij in oktober terugkomen bij de rechtbank.