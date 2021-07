Defensie leert jongeren fijne kneepjes van het vak tijdens MDT-missie

Deelnemer Jorie ten Kate gaat met het programma doelgericht ter werk. "Ik wil heel graag met een gevechtsfunctie binnentreden bij Defensie", vertelt hij. "Ik vind het nog gaver dan ik had verwacht. Het leek me al leuk om dit samen met mijn buddy te doen, maar het heeft echt fantastisch uitgepakt."

Project

Het project Maatschappelijke Diensttijd (MDT) bestaat sinds drie jaar en is een initiatief van de Rijksoverheid. Op ruim 150 plekken in ons land doen jongeren vrijwillige taken en tegelijkertijd doen ze ervaringen op, op plekken waar ze anders niet snel zouden komen.

Defensie helpt vanaf het begin van het project mee, vertelt Erik Noordam, Luitenant-ter-zee. "We hebben een aantal experimenten gedaan over de afgelopen dagen met de vraag hoe we hier invulling aan kunnen geven. Die doen we op een manier die meerwaarde heeft voor jongeren, maar ook op een manier waarbij we kunnen laten zien wat Defensie is."

Vrijwilligerswerk voor 80 uur

Er is uiteindelijk een programma voor tachtig uur samengesteld, waarbij de helft van de tijd in bivak op de kazerne wordt doorgebracht. In de andere veertig uur doen de jongeren veldwerk. Bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis, vertelt projectleider Daan Bakker.

"Dan gaan de jongeren op een plek in hun eigen omgeving een steentje bijdragen. Dat kan door de handen uit de mouwen te steken in een bejaardentehuis of azc. Een combinatie van beide programmadelen maakt samen de MDT-missie."

Voor Defensie is de MDT-missie een kans om te laten zien wat er voor jongeren te halen valt. Toch is het, met oog op het grote personeelstekort binnen Defensie, geen werving volgens Noordam. "Dit is veel meer een programma om de bekendheid van Defensie te vergroten dan om jongelui te overtuigen om bij ons te komen."

Vervolg

De jongeren kunnen naast de Johannes Postkazerne ook ervaring opdoen bij de marine en de luchtmacht. "Zo draaien we eigenlijk door richting de grotere kazernes van Nederland", vertelt Bakker. "We hebben deze zomer nog zes lichtingen te gaan en de hoop is dat het project daarna verlenging krijgt. We hopen echt dat dit een langetermijnproject is."