FC Emmen toont tegen Rot-Weiss Essen twee gezichten en wint weer

FC Emmen heeft ook de derde oefenwedstrijd van het seizoen in winst kunnen omzetten. In Herzlake won de ploeg Dick Lukkien met 3-0 van Rot-Weiss Essen. Het was een wedstrijd met twee gezichten, waarin Emmen zich met name in de tweede helft van haar beste kant liet zien.

FC Emmen begon tegen de Duitsers in een opstelling die op vier plekken gewijzigd was ten opzichte van de wedstrijd tegen Jong Ajax van afgelopen zaterdagmiddag. Emmen begon met Brouwer, Carty, Hardeveld, Miguel, Essers, Bijl, Bijleveld, Scholte, Van Ooijen, Caciano en Hilterman. Veldmate, Bernadou en de proefspelers Apau en Toufiqui ontbraken ten opzichte van de basisploeg van zaterdag.

FC Emmen had het lastig in de eerste helft. De ploeg creëerde geen enkele kans en had geluk dat de Duitsers hun kansen niet wisten te benutten. Essen speelde desondanks fel en won de meeste duels. Een paar keer moest Brouwer handelend optreden en had ook een paar keer geluk. Met name Simon Engelmann was een paar keer dicht bij de openingstreffer en dus mocht Emmen niet klagen met een 0-0 ruststand.

Vrije trap Van Ooijen

Met Mendes voor Caciano begon Emmen veel beter aan de tweede helft. De ploeg meldde zich direct in het doelgebied van de Duitsers en was direct gevaarlijk. In de 51ste minuut mocht Peter van Ooijen een vrije trap nemen van ruim twintig meter. De nieuweling krulde de bal prachtig in de verre hoek (1-0).

Na een uur spelen maakte Lorenzo Burnet zijn rentree in het shirt van FC Emmen. Hij verving Luciano Carty. Ook Clint Essers verliet het veld, voor hem kwam Oussama El Azzouzi in de ploeg. Een kwartier voor tijd maakten ook La Torre, Hofrogge en Mansaray hun opwachting.

Tien minuten voor tijd scoorde Burnet de 2-0. De linksback reageerde attent op een rebound die doelman Davari moest prijsgeven. Elijah Mansaray bepaalde, met nog vijf minuten te spelen, de eindstand op 3-0 en daarmee herstelde FC Emmen zich uitstekend van de matige eerste 45 minuten.