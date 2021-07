Weinig vondsten, wel inzichten bij onderzoek naar hunebed Valthe

Onder leiding van prof. dr. Daan Raemaekers zochten ze naar het antwoord op de vraag waar het gebied rondom het hunebed in het verleden voor werd gebruikt.

Vondsten

Het onderzoek werd volledig met de schep uitgevoerd, waarbij in totaal zo'n vijftig kubieke meter grond is onderzocht. Het onderzoek leverde uiteindelijk weinig vondsten op, maar bood wel veel nieuwe inzichten. Dankzij vondsten van fragmenten van vuurstenen werktuigen is duidelijk dat de zandrug waar het hunebed op ligt al vanaf de laatste ijstijd door jager-verzamelaars werd bezocht.

Ook de hunebedbouwers zelf hebben deze fragmenten op het terrein achtergelaten. Bovendien is vastgesteld dat de grondlaag, waaruit hunebeddenstenen afkomstig zijn, dicht onder het oppervlak ligt. Mogelijk ligt hunebed D34 op deze plaats, omdat de grote stenen hier gemakkelijk gevonden konden worden.

Oproep aan publiek

Na het onderzoek vragen de onderzoekers zich wel af: waar zijn de archeologische vondsten gebleven? De RUG roept het publiek op om hierover mee te denken.

Uit een artikel van de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 22 december 1869 blijkt dat in de winter van dat jaar in Valthe een hunebed is vernield. De Courant schrijft: "De daders hebben er gaten in geboord en hen daarna met buskruit laten springen, met het doel om den daarvan afkomstigen steen naar den zijtak van het Oranjekanaal te vervoeren en aldaar te gelde te maken." De onderzoekers vermoeden dat deze steenrovers de grafinhoud met rust hebben gelaten, maar dat latere bezoekers deze alsnog meenamen.

De RUG wil graag de ontbrekende vondsten onderzoeken en roept inwoners van Drenthe op om informatie hierover te delen via mijnhunebed@gmail.com. Elke tip over de locatie of achtergrond van eventuele vondsten uit het verleden zijn van harte welkom.

Bij het begin van het onderzoek maakte RTV Drenthe onderstaande reportage:

