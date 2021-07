Dick Lukkien hoopt op drietal en complimenteert talentvolle jeugd

De oefenmeester van de Drentse club concludeerde dat zijn ploeg in het eerste bedrijf moeite had met de flexibele formatie van Essen. "Ze bewogen veel en mede daardoor kregen we niet voldoende druk op de bal. Dat hebben we in de rust besproken en in de tweede helft ging dat vele malen beter."

Dat Peter van Ooijen de wedstrijd openbrak met een fraaie vrije bal verraste Lukkien niet. "Ik weet dat hij dat kan en die vrije bal was prachtig."

Lorenzo Burnet

Daarna verdubbelde invaller Lorenzo Burnet de score. Voor de linksback die vorige week, na een periode in Denemarken, terugkeerde bij Emmen was het zijn eerste goal in het (overigens nieuwe) shirt van zijn werkgever. "In mijn eerste periode hier was ik er wel een paar keer dichtbij, maar lukte het net niet. Laten we hopen dat deze treffer een voorbode is voor meer", aldus Burnet die een half uurtje meespeelde. "Ik kon wel langer, maar laten we het rustig opbouwen."

De eindstand (0-3) werd bepaald door Elijah Mansaray, de 17-jarige aanvaller van FC Emmen Onder 21. Hij bleef ijzig koel oog in oog met doelman Daniel Davari. "Over de jeugdspelers ben ik sowieso heel tevreden. We hebben ze er, ook op advies van de mensen in de leiding van de jeugdopleiding, erbij genomen aan het begin van de voorbereiding. En ze maken het waar. Ze zijn heel gretig en geven energie.

Ben Scholte

Bij die jonge spelers hoort Ben Scholte, met zijn 19 jaar, ook nog altijd. De aanvaller, die in de zomer van 2012 de overstap maakte van FC Ter Apel'96, manifesteert zich aardig in de voorbereiding. Tegen Germania Leer was hij met twee goals en een assist belangrijk, tegen Jong Ajax was hij bij twee van de vier goals betrokken en ook tegen Rot-Weiss Essen toonde hij zijn kwaliteiten. "Hij doet het goed", aldus Lukkien. "Hij kan scoren en heeft een geweldig gevoel voor de loopactie in de diepte."

Hilterman

Jeredy Hilterman kreeg de bal, in tegenstelling tot afgelopen zaterdag in Amsterdam, de bal tot grote frustratie niet tussen de palen. "Dat is toch geweldig. Hij baalt ontzettend dat hij niet scoort. Hij vond dat ie er twee had moeten maken. Maar ik geloof in die jongen en ik ben ervan overtuigd dat ie echt een flink aantal goals voor ons gaat maken."

Veldmate, Vlak en Bernadou

In Herzlake ontbraken Jeroen Veldmate, Jari Vlak en Lucas Bernadou. Veldmate en Bernadou raakten tegen Jong Ajax licht geblesseerd, terwijl Jari Vlak al sinds het duel tegen SC Heerenveen (na de overtreding van Lasse Schöne) nog altijd kampt met de naweeën van die schop. "Hij blijft daar maar mee sukkelen en dus hebben we gezegd dat hij eerst 100 procent fit moet zijn voordat we met hem weer kunnen opbouwen."

Peña, Araujo en Assehnoun

Sergio Peña en Miguel Araujo, de twee Peruaans internationals die nog altijd 'gewoon' onder contract staan bij FC Emmen, keren naar alle waarschijnlijkheid vrijdag terug in Emmen. Onduidelijk is of zij direct mee kunnen trainen. "Wellicht moeten ze vanwege hun vakantie nog in quarantaine." Over Jasin Assehnoun, de buitenspeler die overkomt van het Finse FC Lahti, kan Lukkien concreter zijn. "Hij voegt zich vrijdag bij de groep en gaat dan toewerken naar zijn eerste speelminuten voor Emmen, als het goed is komende zondag tegen Heracles."

Hoop op Toufiqui, Luzayadio en Apau

Of Azzedine Toufiqui, Arnaud Luzayadio en Mitch Apau er dan ook bij zijn is een vraag die mogelijk spoedig wordt beantwoord. De Drentse club wil graag met de drie in zee en heeft hen inmiddels een aanbeiding gedaan. "Het gevoel van beide kanten is goed, dus ik hoop dat ze zich snel zullen melden in Emmen", sluit Lukkien af.