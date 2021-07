Kwart Drenten pleit voor uitstel Olympische Spelen

Terwijl het coronavirus nog rondwaart en de zorgen in Japan groot zijn, gaan vrijdag de Olympische Spelen in Tokio van start. Een kwart van de Drentse inwoners vindt dat het sportevenement opnieuw uitgesteld had moeten worden.

Dat blijkt uit enquête van LocalFocus in samenwerking met Kieskompas onder bijna 5000 Nederlanders. De onderzoekers lieten door heel Nederland respondenten reageren op de stelling dat de Olympische Spelen in Tokio net als vorig jaar uitgesteld hadden moeten worden. In onze provincie was ruim 26 procent het daarmee eens. Bijna 37 procent kon zich niet vinden in de stelling, terwijl de rest er neutraal in stond.

Drenthe heeft relatief gezien de minste inwoners die pleiten voor een nieuw uitstel van het sportevenement. Landelijk is één op de drie Nederlanders van mening dat Japan het sportevenement dit jaar moet afgelasten. In de provincie Groningen gaat het zelfs om ruim 41 procent van de respondenten.

Zorgen in Japan groot

In Japan zelf zijn de zorgen over het organiseren groot. In een recente enquête gaf zeven op de tien Japanners aan dat de Spelen in hun ogen niet veilig georganiseerd kunnen worden. Het merendeel van de Japanners is überhaupt tegen het organiseren van het sportevenement. Het land heeft pas geleden een vierde coronagolf doorgemaakt en heeft nu opnieuw te kampen met oplopende besmettingscijfers.