Geen Woonhof Dalen: 'Vreemde actie van de gemeente'

Projectontwikkelaar en makelaar Herman Venhorst uit Dalen is verbolgen over het besluit van de gemeente: "Dit valt rauw op ons dak", zegt hij. "De gemeente deed het af met een belletje, terwijl het initiatief aan alle kanten wordt toegejuicht."

Vreemde actie

Volgens de makelaar zou de gemeente Coevorden enthousiast zijn geweest na het horen van de plannen voor de monumentale boerderij en bijbehorende panden aan de Steeg. Daar zouden zeven levensloopbestendige woningen, een gezamenlijke tuin en activiteitenruimte moeten komen.

Niet alleen de gemeente, ook Dorpsbelangen Dalen is enthousiast over de plannen. "Gemeente Coevorden heeft zelfs per mail laten weten dat ze de ontwikkeling van Woonhof Dalen steunen. Nu we de plannen hebben ingediend, krijgen we alleen nul op het rekest. Ik vind dit echt een vreemde actie van de gemeente Coevorden en dan druk ik mij zeer voorzichtig uit", laat Venhorst weten.

De verbouwing van de achterkant van het monumentale pand in Dalen (Rechten: Ana Ivis)

Vraag naar woningen

Er is landelijk, maar ook in Dalen veel vraag naar woningen. Het is met name voor starters lastig om een huis te vinden in het dorp, waardoor ze buiten Dalen gaan wonen. Daarbij komt ook nog eens dat vanuit de overheid wordt gestimuleerd om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Al deze factoren leidden tot vergrijzing van het dorp.

Daarom is Woonhof Dalen volgens Venhorst de ideale oplossing: "Wij willen een leefvorm ontwikkelen voor oudere jongeren, vanaf 50 jaar. Om vereenzaming tegen te gaan en gezelligheid en zorg met en voor elkaar te stimuleren. Ondertussen komen er op die manier woningen vrij voor starters in het dorp. Zo kan de huizenmarkt weer doorstromen", legt Venhorst uit.

Hoop

Venhorst geeft de hoop echter niet op: "Na de vakantie heb ik nog een gesprek met de gemeente over dit project. We zullen zien wat dat gaat opleveren."

De gemeente geeft aan na het reces te zullen reageren.