Nieuwe geluidsmuur bij Spier: buurt kan genieten van rust

"Wij zijn content met dit resultaat en de samenwerking met de gemeente", vertelt Jan van der Heide van Dorpsbelangen Spier. "We zien dat er echt naar het dorp Spier geluisterd is."

Geluidsverschil is te merken

De bouwconstructie is nog niet helemaal af. Volgens direct aanwonenden is het verschil tussen de oude ingestorte, constructie meteen te merken. "Ik kan mensen nu in de tuin tenminste weer verstaan", vertelt buurman Peter Stapper. "Sinds ze hier met het hekwerk zijn begonnen, is het geluid stukken beter."

De stappen in het bouwproces volgen elkaar deze weken snel op. Anders dan de oude constructie is het geen met stenen gevulde kooi, maar bestaat de muur uit grote robuuste pakketten. Door de grote omvang van de kunnen de pakketten vrij soepel als puzzelstukken in elkaar worden geschoven. Na de bouwvak die dit weekend begint, wordt de muur geperfectioneerd en bekleed met planten. Dat is een nadrukkelijke wens is vanuit het dorp.

Geluidsmeting

De geluidswal langs de A28 bij Spier stortte in december 2018 in. Een deel van de constructie van hekwerk gevuld met stenen begaf het. Er volgde een lang getouwtrek over de vraag wie er schuld aan had, en wie het herstel moest betalen. Uiteindelijk kwam er schot in de zaak met een nieuwe wethouder en een nieuwe aannemer.

Op een later moment wordt nog een geluidsmeting gedaan. Dan wordt gekeken of de muur aan de eisen voldoet of dat de hinder zich verplaatst. Dat gebeurt door metingen te doen in het dorp en op referentiepunten in de omgeving die niet achter de geluidswal liggen.

