Wintervirus RS rukt op: Drentse kinderafdeling stroomt vol

Bij volwassenen kan het RS-virus een stevige verkoudheid veroorzaken. Bij baby's jonger dan zes maanden leidt het mogelijk tot ernstige problemen aan de luchtwegen. Normaal gaat het virus vooral in de koude maanden rond, maar afgelopen winter bleef een uitbraak uit doordat het zich vanwege de coronamaatregelen niet kon verspreiden.

Isolatie

"Nu de maatregelen minder streng zijn, komen kinderen weer meer met elkaar in contact", verklaart een woordvoerder van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA), waar momenteel vier kinderen in isolatie liggen met het RS-virus. De luchtweginfectie ging enkele weken geleden eerst alleen in Zuidwest-Nederland rond, maar inmiddels heeft het zich verspreid over heel Nederland.

Ook Treant Zorggroep vangt zieke patiëntjes op met het virus dat dit seizoen normaal gesproken niet voorkomt. Een woordvoerder zegt dat de situatie daar vergelijkbaar is met die in de rest van het land. "Een volle kinderafdeling met jonge kinderen met het RS-virus of andere verkoudheidsvirussen", aldus de zegsman.

Groningen of Zwolle

Mochten kinderen zo ziek worden dat ze intensieve zorg nodig hebben, dan moeten ze naar Groningen of Zwolle. De ziekenhuizen in Drenthe hebben geen kinder-ic.