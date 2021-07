Hoogeveners trots op scorende Vivianne Miedema

In de Wethouder Robaardstraat in Hoogeveen hangen nog enkele vlaggetjes, maar die zijn opgehangen voor het EK. De meeste bewoners zijn niet op de hoogte van de prestaties van Oranje.

Toch is er een man die wel degelijk vandaag met rood potlood in zijn agenda had aangekruist. Bertus Kleiman is fan van Oranje, zowel de mannen als de vrouwen. "Helaas moest ik even met mijn vrouw naar het ziekenhuis, anders had ik al gekeken", zegt hij als onze verslaggever hem op straat aanspreekt.

En vijf minuten later vinden we hem inderdaad voor de buis. "De Oranjevrouwen verdienen natuurlijk ook een versierde straat, daarom heb ik alles laten hangen." Hij wijst op twee oranje shirts voor het raam. Om twee tuinplanten zijn oranje boa's gewikkeld. "Hoeraa! Weer een doelpunt", veert Kleiman op. Miedema maakt in totaal vier doelpunten. "Die komt hier vandaan, dus dat maakt mij extra trots!"

Zaterdag om 13.00 uur is Brazilië de volgende tegenstander van Nederland. Oranje neemt het dinsdag om 13.30 uur op tegen China.