Grootst rondreizende operagezelschap van Nederland strijkt neer op camping in Spier

"Ik mag weer. Hoe fijn is dit?", glundert acteur Mark Stouwdam vlak voordat de voorstelling begint. Na ruim een jaar mag het theatergezelschap weer de hort op.

Camping-opera

De Nederlandse Reisopera is het grootst rondreizende operagezelschap van Nederland. In de ruim zestig jaar dat het bestaat spelen ze vooral in grote theaters, maar na een roerig coronajaar ontstond het idee om langs campings in het noordoosten van Nederland te trekken.

"Omdat een groot deel van het leven zich ook op campings afspeelt, en opera gaat ook over het leven", legt Hinke Wissink van de Nederlandse Reisopera uit. "En we komen zo op allerlei plekken waar we anders niet komen. En omgekeerd: we zien publiek dat we anders nooit zien."

Hans en Grietje

Op de camping in Spier speelde het gezelschap vandaag een bewerkte versie van het bekende sprookje Hans en Grietje. "Gebaseerd op de opera van componist Engeblert Humperdinck", voegt Wissink daar aan toe. Door het aanpassen van de teksten is de voorstelling geschikt gemaakt voor de hele familie.

Acteur Mark Stouwdam, tijdens de voorstelling beter bekend als Hans, geniet niet alleen van het publiek, maar ook van het feit dat hij na ruim een jaar weer mag spelen. "Ja we gaan echt weer voluit. Het is volop genieten. Dat ik dit mijn werk mag noemen en dit weer mag doen, daar gaat mijn hart van open staan. Het voelt niet als werken, het is gewoon echt een uitje elke keer weer."

Tijdens de voorstelling grinniken zowel jong als oud om de teksten en liedjes van de Nederlandse Reisopera. Naast deze voorstelling speelt het gezelschap ook een ander stuk voor het wat oudere publiek. Magelone & Peter heet het, een verhaal over een stel met een relatie waarbij de prik wel enigszins uit de cola is en toch met de caravan op vakantie gaat.

"Ja, dat is dus letterlijk en figuurlijk de sleurhut", grapt Wissink. Die merkt dat zowel de acteurs als het publiek blij is dat er weer iets gebeurt op cultureel gebied. "En dan elke keer op wisselende locaties, het is echt fantastisch dat we op al die campings terecht kunnen."

Lang en gelukkig

Net als in het sprookje leeft ook na de voorstelling iedereen op de camping nog lang en gelukkig. Campinggasten zijn tevreden, acteurs blij en ook mede-eigenaar van de camping Ariënne Boer is in haar nopjes met het gezelschap. "We hadden zelfs campinggasten die eerder wilden komen om dit mee te maken, nou dat is toch geweldig?"

Tot en met 31 juli reist de Nederlandse Reisopera nog langs verschillende campings in Friesland, Groningen, Overijssel, Drenthe en Gelderland. Daarna volgen Hans en Grietje ongetwijfeld het broodspoor terug naar de grote theaters, om ook daar weer te kunnen spelen.