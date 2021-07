Kinderen stonden in de rij voor opening speeltuin Kloosterveen

De kinderen konden niet wachten om tijdens de testmiddag de speeltoestellen uit te proberen. Deze dag was speciaal georganiseerd voor iedereen die had bijgedragen aan de speeltuin. De opening werd gedaan door twee kinderen die met een kleurplaatactie deze prijs hadden gewonnen. Maar het was dringen geblazen voor het lint.

'Blij dat het eindelijk klaar is'

Voorzitten Wendy Oude Veldhuis is blij dat de speeltuin geopend is: "Heel blij dat het klaar is nu en dat we gewerkt hebben naar het hoogtepunt; de opening." Samen met vier andere buurtbewoners zijn ze twee jaar bezig geweest om de speeltuin te realiseren. Het begon met plannen, fondsenwerven en eindigde vandaag met de opening.

Trots is de stichting zeker vooral op het natuurlijk karakter van de speeltuin en dat het toegankelijk is voor iedereen: "Iedereen is hier welkom, dus je kan hier echt samen spelen. Ook mensen in een rolstoel of met een kinderwagen kunnen hier terecht."

Binnen het budget

Bouwen is vaak duurder dan er begroot wordt, maar Oude Veldhuis is binnen het budget gebleven: "We moesten wel want anders moesten we zelf wel heel veel geld bij doen en dat was niet de bedoeling. Dus we zijn binnen het budget gebleven." Lastig was dit niet voor de stichting. Ze hebben gewacht tot al het geld binnen was en toen pas uitgegeven. "Maar meer geld is altijd welkom", want plannen voor meer speeltoestellen zijn er zeker vertelt Oude Veldhuis.

Het geld sprokkelden de inwoners bij elkaar door middel van donaties van verschillende fondsen. Zo betaalt het VSB Fonds 20.000 euro en kwam er 25.000 euro vanuit Mijn Buurt Assen. Daarnaast liep er een crowdfundingsactie en waren er verschillende donaties. Zo is uiteindelijk de 100.000 euro bij elkaar gekomen.

