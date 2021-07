Steeds meer alpaca's in Drenthe: 'Schattig, maar geen knuffeldieren'

Patrick Jansen van alpacaboerderij Alpaca's Enzo in Wittelte heeft sinds twee jaar ook vijf alpaca's bij huis lopen. "Het zijn unieke beesten", zegt Jansen liefkozend. Een bruine alpaca met een halstertje om houdt hij vast aan een touw. "Ze zijn heel zachtaardig. Echt maatjes voor het leven."

Tijdens een zogenoemde Meet en Feed kunnen gasten in Wittelte de dieren voeren, terwijl Jansen ze er van alles over vertelt. Ook kan er met alpaca's gewandeld worden en kun je samen yoga doen. De mensen staan er voor in de rij. "Ze bellen en mailen continu. Maar we willen het wel kleinschalig houden. Dierenwelzijn staat bij ons voorop."

'Leuk en schattig'

Ze doen geen vlieg kwaad, hun vacht is aaibaar en ze zijn ook nog eens heel schattig. Op sociale media, maar ook in het echt, is de alpaca daardoor een ware hype geworden. Vlak voor die hype begon, in 2015, kochten Joanna van der Hove en haar man een boerderij in Tiendeveen en begonnen daar Zonneveld Alpaca's.

"De timing was heel goed", zegt Van der Hove terwijl ze de wei in stapt bij een van de kuddes op het terrein. Van der Hove fokt al jaren met de dieren en verkoopt steeds meer veulens binnen de provincie. "Ik denk dat het Westen met hypes een beetje voorloopt en nu komt men er hier ook achter hoe leuk en schattig ze zijn."

Bekijk hier onze reportage over de opmars van alpaca's in Drenthe:

Aantal verdubbeld

De alpaca is een kameelachtige en komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. De eerste dieren werden eind jaren tachtig naar Nederland geïmporteerd. Lange tijd bleef de diersoort onbekend bij het grote publiek. Maar daar komt verandering in.

Uit cijfers van de Alpaca Association Benelux (AAB) blijkt dat het aantal geregistreerde alpaca's in zes jaar meer dan verdubbeld is. In 2015 stonden er 2500 alpaca's in de database, nu zijn dat er 5500. Het is niet verplicht om je alpaca hier te laten registeren dus er zijn er in werkelijkheid meer. Chantal Versleijen, van de AAB: "Een voorzichtige schatting doet ons vermoeden dat er inmiddels minimaal het dubbele aantal alpaca's rondloopt. Dus waarschijnlijk 10.000 tot 15.000."

Vitamine D

Wet- en regelgeving rondom alpaca's is er nog niet zo veel. Iedereen die dat wil kan in principe een alpaca kopen. "Als vereniging proberen we door juiste voorlichting en advies te voorkomen dat de aanschaf van een alpaca een impulsaankoop wordt", zegt Versleijen. Sinds 21 april is het wel verplicht geworden om de dieren te chippen.

In Drenthe zijn nu zo veel alpaca's dat er ook gespecialiseerde dierenartsen zijn. Lisa Schäffler van dierenartsenpraktijk Het Drentse Hart is daar een van. Want als je alpaca's wil houden in Nederland, moet je rekening houden met andere zorg. "Het is niet als een geit of een schaap houden", zegt Schäffler. "Hier is bijvoorbeeld te weinig zon in de winter, dus dan moet je Vitamine D-supplementen geven."

Geen knuffeldier

Versleijen onderkent het populariteitseffect: "Helaas is dit ook niet altijd positief te noemen. De alpaca ziet er schattig uit en wordt als een groot knuffeldier beschouwd, maar dat zijn ze zeker niet."

Van der Hove van Zonneveld Alpaca's is het hiermee eens: "Ze zijn heel nieuwsgierig, maar in de kudde raken de alpaca's elkaar ook niet aan. Zomaar knuffelen is dus geen goed idee.

Lees ook: