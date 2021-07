Te pakken genomen door fraudeurs: 'Het is een kulverhaal, maar je trapt erin'

Een Drents slachtoffer doet anoniem haar verhaal.

'Nog niet bij met de kop'

Het is dinsdagmiddag rond 13.00 uur als de telefoon gaat bij de Drentse. Ze komt net uit de nachtdienst van haar werk als ze iemand aan de telefoon krijgt die zegt van ABN Amro te zijn.

"Hij stelde zich voor als Marco van ABN Amro. Ik heb het later nog eens opgezocht, die naam hebben ze gewoon van LinkedIn gehaald", zegt het slachtoffer. Omdat ze net uit de nachtdienst komt is ze er volgens eigen zeggen 'nog niet helemaal met de kop bij'.

Ze is ervan overtuigd dat ze het slachtoffer is geworden van de dinsdag opgepakte jongens. "Zeker één van die jongens had een heel Noordelijk accent."

'Ze laten je wachten'

Zo gaan ze te werk: "De jongen aan de telefoon vertelde mij dat iemand uit Arnhem met een iPhone had ingelogd op mijn bankrekening. Nou, volgens mij kan dat helemaal niet," aldus het slachtoffer, "maar ze zeiden dat er fraude gepleegd was met mijn rekening."

"En omdat er fraude was gepleegd moest ik volgens hem direct een verzekering afsluiten. Daarvoor moest ik even wachten op de verzekeringsman. Zo pakken ze je. Ze laten je telkens wachten en proberen je zo af te leiden."

"Vervolgens kreeg ik iemand anders aan de lijn", blikt ze terug. "Je wordt helemaal geïndoctrineerd door ze."

Die 'verzekeringsman' legt haar vervolgens uit wat ze moet doen. "Voor die verzekering moest ik een app installeren op mijn telefoon. Ze vroegen mij om een afspraak in te plannen en daarbij moest ik een code invoeren", legt de Drentse uit. "Ik vond het heel vreemd dat daar een euroteken voor moest staan, maar ze zeiden dat het wel klopt. Het is een kulverhaal natuurlijk, maar je trapt erin."

"Uiteindelijk zag ik dus dat er geld van mijn rekening is afgeschreven." Het gaat volgens het slachtoffer om zo'n 1500 euro.

'Eentje probeerde ertussenuit te knijpen'

Toen het geld eenmaal verdwenen was van haar rekening, was het volgens het slachtoffer nog niet klaar. "De grootste klapper is nog dat, omdat er dus fraude gepleegd zou zijn, ik een nieuwe telefoon zou krijgen. Een gratis telefoon."

Omdat ze dan nog denkt dat het echt is, gaat ze erin mee. "Ik kreeg allerlei dingen te zien en allerlei providers, maar die van mij zat er niet tussen", weet ze nog. "Ze wilden ook alle adresgegevens van mij en zo. En weer moest ik wachten en wachten, dat doen ze om je af te leiden."

Toch krijgt ze logischerwijs geen telefoon van de fraudeurs. "Nee, ineens was de verbinding verbroken." Of ze aan de telefoon was ten tijde dat de politie binnenviel durft ze niet te zeggen. "Zou kunnen, ineens was de verbinding weg."

Aangifte

De Drentse heeft direct aangifte gedaan bij de politie toen ze doorhad wat haar is overkomen. Ook heeft ze alles bij haar bank gemeld. "Die zeiden direct: 'O, u bent opgelicht'." Toch denkt ze wel dat ze haar geld terugkrijgt. "In veel gevallen krijg je je geld terug. En in dit geval hebben ze geen tijd gehad om het geld uit te geven, omdat de politie ze op heterdaad heeft betrapt. Hoewel al eentje ertussenuit probeerde te knijpen. Die hebben ze gelukkig nog kunnen pakken op Schiphol."

Volgens het slachtoffer wordt er 'alles aan gedaan om het geld terug te krijgen'. Ze is opgelucht dat de politie het viertal heeft kunnen oppakken.

De naam van het slachtoffer is bekend bij de redactie van RTV Drenthe.

Lees ook: