WZA wil medicijngebruik verminderen door inzet vr-bril en tablets

In Haarlem wordt ook VR ingezet bij pijnbestrijding in het ziekenhuis (Rechten: ANP/Jean-Pierre Jans)

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) onderzoekt of het ophebben van een virtualrealitybril (vr-bril) of een tablet met een filmpje het beste werkt bij pijnbestrijding tijdens de voorbereiding van patiënten richting de operatiekamer.

Patiënten vanaf vier jaar doen mee aan het onderzoek. Ze krijgen voorafgaand aan een het prikken van een infuus of een ruggenprik bijvoorbeeld een filmpje naar keuze te zien op de tablet, of een eersterangs bioscoopervaring met de vr-bril. De video is aangepast aan de leeftijd van de patiënt. De bril en de video op tablet moeten voor afleiding zorgen waardoor er minder angst of stress ervaren wordt. "Het doel is om minder medicatie toe te hoeven dienen", zegt Manon de Vries, anesthesiemedewerker bij het WZA.

Wisselend

"Er gaan in totaal 650 patiënten meedoen", zegt De Vries. "De ene week hebben ze de vr-bril op, de andere week bieden we de tablet aan. Het verschil beoordelen we door telkens vragenlijst te laten invullen."

Ondanks dat een vr-bril meer afsluit van de omgeving dan een tablet, denkt het WZA dat een tablet ook voldoende effect kan hebben. "Als je thuis een filmpje kijkt dan sluit je je ook af", zegt de anesthesiemedewerker bij het WZA. "Wij denken dat een tablet laagdrempelijker is dan een vr-bril en waarschijnlijk ook gemakkelijker in gebruik voor de patiënt en het zorgpersoneel", zegt een andere onderzoeker, anesthesioloog Femke Grotenhuis. "Als dat inderdaad uit ons onderzoek blijkt, kan het WZA deze toepassing wellicht breder inzetten."

Het WZA-onderzoek bouwt voort op ervaringen in de zorg elders. "Het is bewezen dat het patiënten kan helpen om minder pijn en angst te ervaren tijdens medische handelingen", aldus Grotenhuis. Over vier maanden moet duidelijk zijn hoe goed de virtual reality in Assen werkt.

Lees ook: